El centredreta frega la majoria absoluta a Andorra

Demòcrates va revalidar la victòria a les eleccions d’ahir a Andorra. El candidat Xavier Espot, exministre de Justícia i Interior amb el govern sortint, es perfila com el nou cap de govern en substitució de Toni Martí. La formació de centredreta, que suma dues dècades al poder, frega la majoria absoluta a l’obtenir el 35,9% dels vots amb el 91% de l’escrutini en el recompte nacional, lleugerament inferior al 37% de la convocatòria anterior. La segona força més votada va ser el Partit Socialdemòcrata (PS), que aconseguia així recuperar-se de la davallada de fa quatre anys. La formació progressista va assolir el 30,5%dels sufragis, vuit punts més.

La participació de la jornada va ser d’un 2,7% més que la del 2015, ja que van votar set de cada deu dels 28.000 ciutadans amb dret a vot, tan sols un terç dels residents. Durant tot el dia gairebé a tots els col·legis es va notar l’augment d’afluència i en alguns moments hi va haver petites cues d’electors.

L’escenari d’aquest 2019 no té res a veure amb el de fa quatre anys. Els únics supervivents en la cursa electoral són Pere López i Josep Pintat, de la Tercera Via. Han canviat les cares, però també els noms i les aliances. Demòcrates es va presentar amb Xavier Espot, que va elaborar unes llistes marcades per la renovació, va imprimir un estil propi i va presentar una estratègia poc dissimulada de marcar distàncies amb el mandat de Toni Martí, especialment el de l’últim tram de legislatura, ple d’afers polèmics i de decisions impopulars.

Suport a les parròquies

Els Demòcrates es van imposar a gairebé totes les circumscripcions parroquials, tret de la d’Andorra la Vella, on van guanyar els socialdemòcrates, i Sant Julià de Lòria, on amb el 70% de l’escrutini s’imposava la coalicó de Tercera Via. Si Espot finalment necessita aliats, els trobarà a la seva dreta i esquerra ideològica (Tercera Via i Progressistes), encara que també compta amb el suport de Ciutadans Compromesos de la Massana, una llista parroquial.

Espot promet un acord d’associació amb la Unió Europea, mantenir la pressió fiscal, controlar els preus dels habitatges, apujar el salari mínim i les pensions, i un servei d’acompanyament a les dones que vulguin avortar, que ha aixecat molta polèmica perquè es tracta que la interrupció de l’embaràs es faci fora d’Andorra, de manera que no es posi en perill el coprincipat, ja que l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, amenaça amb abdicar si s’aprova l’avortament. L’altre copríncep és el president francès, Emmanuel Macron, que no s’ha posicionat sobre la qüestió.

Amb els resultats a la mà, l’aposta dels andorrans per la continuïtat del centredreta deixa en via morta la proposta dels socialdemòcrates d’aprovar una llei que autoritzi la interrupció voluntària de l’embaràs en quatre supòsits. Andorra és, amb Malta, l’únic estat europeu que manté el veto total a l’avortament, després que l’any passat en un referèndum la catòlica Irlanda votés a favor de la legalització. El PS de López ha centrat el seu discurs econòmic bàsicament en una política per afavorir habitatges socials i és l’únic que parla obertament d’apujar la pressió fiscal als que més guanyen, als que ingressen més de 140.000 euros a l’any.