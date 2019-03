El chavisme inhabilita Juan Guaidó durant 15 anys per a càrrec públic

El cap del Tribunal de Comptes de Veneçuela, Elvis Amorós, ha anunciat aquest dijous la inhabilitació del cap del Parlament, Joan Guaidó, reconegut per més de mig centenar de nacions com a president interí del país, per a l'exercici de càrrecs públics durant 15 anys.

Amorós ha assenyalat que "sospita" que Guaidó "va ocultar o falsejar" dades de la seva declaració jurada de patrimoni, i al seu torn va rebre diners d'instàncies internacionals i nacionals sense justificar.