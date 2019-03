"El canvi climàtic és pitjor que Voldemort": joves d'un centenar de ciutats protesten pel medi ambient

Joves d'un centenar de ciutats de tot el món han sortit avui al carrer per reclamar mesures contra el canvi climàtic. El moviment liderat per l'activista sueca de 16 anys Greta Thunberg batejat com a School Strike 4 Climate, Fridays for Future o Youth for Climate porta un any en marxa però no ha parat de créixer.

A Austràlia i Nova Zelanda, milers d'estudiants han deixat les classes i han sortit al carrer amb lemes com "El canvi climàtic és pitjor que Voldemort", en referència al personatge dolent de Harry Potter, i "Els oceans estan creixent, nosaltres també".

FEATURED: 30,000 determined young people with the thing we're fighting to protect. Sydney #ClimateStrike pic.twitter.com/Rymvmj9ICL — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) 15 de març de 2019

Amb major o menor incidència a l'hora d'aturar l'activitat escolar, milers d'estudiants principalment de secundària han ocupat els carrers a 2.052 ciutats de 123 països, des de Suècia, Alemanya, Itàlia, Finlàndia, Dinamarca o la República Txeca fins a l'altra extrem del món, amb especial incidència a Austràlia, però també a Hong Kong, el Japó, l'Índia, el Nepal, Sud-Àfrica i les Filipines.

El país amb més protestes convocades és Itàlia, seguida de França i els Estats Units, que encara no s'havien llevat quan la vaga ha arrencat a Europa però que preveien més de 200 manifestacions arreu del país.

Justament avui, Greta Thunberg i set estudiants més implicades en el moviment signen articles en cinc diaris rellevants. Thunberg vaticina a 'The Guardian' que la protesta que va començar fa un any davant del Parlament suec "avui tindrà lloc arreu del món". "Aquestes protestes tenen lloc avui –des de Washington fins a Moscou, des de Tromsø fins a Invercargill, des de Beirut fins a Jerusalem, i des de Xangai fins a Bombai– perquè els polítics ens han fallat", assegura Thunberg, que considera que el moviment havia de passar: "No teníem alternativa".

Roma, Palerm, Pàdua, Venècia i moltes altres ciutats italianes han registrat mobilitzacions multitudinàries de joves estudiants, igual que les principals ciutats alemanyes, amb Berlín, Bonn i Munich al capdavant. A Austràlia, on el moviment School Strike for Climate ha mobilitzat en les últimes setmanes milers d'estudiants, la convocatòria global també va tenir un seguiment molt ampli. També a Hong Kong ha tingut molts de seguiment.