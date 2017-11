El centredreta guanya les eleccions regionals a Sicília

El candidat de centredreta, Nello Musumeci, serà el proper president de la regió de Sicília segons les primeres dades oficials de les eleccions celebrades aquest diumenge, que donen a la seva coalició un 40% dels vots. El candidat del Moviment 5 Estrelles (M5E), Giancarlo Cancelleri, ha quedat en segon lloc, tot i que el seu partit ha estat el més votat en solitari (34,8%). El Partit Demòcrata, al qual pertany l'ex-primer ministre Matteo Remzi i l'actual líder italià, Paolo Gentiloni, es queda per sota del 20% del suport popular.

La coalició de centredreta de Musumeci està formada pels partits ultradretans Lliga Nord i Fratelli d'Italia, amb el partit de Silvio Berlusconi, Forza Italia. L'aliança es va forjar a Sicília i es coneix amb el nom del "pacte d'arancino" (un típic plat de l'illa). Aquestes forces polítiques esperen que els resultats de les eleccions regionals a Sicília siguin el preludi del que podria passar la pròxima primavera a nivell estatal. De fet, els líders de les tres formacions, Silvio Berlusconi (FI), Matteo Salvino (LN) i Giorgia Meloni (FdI) es van reunir en un restaurant sicilià per a escenificar la seva unió de cara a les generals del 2018, tot i que encara no es coneix qui serà el candidat a primer ministre.

540x306 Els líders a nivell estatal de la coalició de centredreta guanyadora, en un dinar a Sicília. D'esquerra a dreta: Matteo Salvini (Lliga Nord), Silvio Berlusconi (Forza Italia) i Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) / LIVIO ANTICOLI / EFE Els líders a nivell estatal de la coalició de centredreta guanyadora, en un dinar a Sicília. D'esquerra a dreta: Matteo Salvini (Lliga Nord), Silvio Berlusconi (Forza Italia) i Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) / LIVIO ANTICOLI / EFE

Les eleccions a Sicília han demostrat que el Moviment 5 Estrelles continua tenint molta força. El candidat del partit a Sicília, Giancarlo Cancelleri, ha obtingut el 35% dels vots. És a dir, el millor resultat d'una formació en aquestes eleccions sense comptar el suport que aglutina la coalició de centredreta.

Per contra les dades oficials confirmen l'enfonsament dels partits d'esquerres com es el cas del Partit Demòcrata (PD) del ex primer ministre Matteo Renzi, amb menys del 20% dels vots. Les eleccions a Sicília han demostrat que "l'enemic comú", tant per a la dreta com per a l'esquerra, és el Moviment 5 Estrelles que serà difícil de frenar sense alguna coalició.

Tot i la poca diferència de vots no està prevista una segona volta.

Eleccions a Òstia

Un altre dels escenaris electorals a Itàlia han estat els comicis celebrats aquest diumenge a Òstia, uns dels barris de Roma. A diferència de les eleccions a Sicília sí que es preveu una segona volta en la qual competiran el M5E, que ha aconseguit un 30% dels vots i la coalició formada per Fratelli d'Itàlia, Forza Itàlia i la Lliga Nord, amb un 26,68%.

Igual que en el cas de Sicília els comicis a Òstia deixen mal parat al PD (13,61%), mentre que l'anomenat "cura anti-màfia", el sacerdot Franco de Domo, ha obtingut el 8,61% del suport.

Com que cap formació ha aconseguit arribar al 50% dels vots necessaris, caldrà una segona volta per decidir qui serà el president de la regió i els membres de l'assemblea regional. Cal recordar que l'ajuntament de Òstia va ser intervingut fa 2 anys després de detectar la implicació de la màfia en activitats econòmiques.