La concentració de CO2 a l'atmosfera bat un nou rècord el 2016

La concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera va assolir nivells rècord l'any 2016 -403,3 parts per milió (ppm)-, segons l'Organització Mundial de Meteorologia (OMM), que publica aquest dilluns el seu butlletí anual sobre l'impacte dels gasos d'efecte hivernacle.

El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero

"Per desgràcia, encara no hem vist xifres positives en la concentració dels principals gasos d'efecte hivernacle fins ara", ha dit el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, en una roda de premsa. La cara visible de l'organisme s'ha dirigit també als governs per transmetre "la necessitat urgent d'elevar el nivell d'ambició si es volen complir realment els objectius fixats a l'Acord de París", que va establir com a fita principal evitar que l'escalfament global superi els dos graus a finals d'aquest segle respecte als nivells preindustrials.

El Niño transforma el planeta

Segons la mateixa agència internacional, l'augment rècord de 3,3 ppm de la mitjana anual el 2016 respecte del 2015 -quan la concentració de CO2 a l'atmosfera havia sigut de 400 ppm- s'explica per les activitats humanes, però també per un intens episodi del fenomen del Niño, que va tenir efectes devastadors en diferents zones del món entre el 2015 i els primers mesos del 2016. De fet, en aquell període, el Niño va provocar sequera en les regions tropicals i va reduir la capacitat d'absorbir CO2 d'alguns boscos i oceans.

La concentració atmosfèrica de diòxid de carboni representa avui el 145% dels nivells preindustrials, és a dir, anteriors a la Revolució Industrial que va tenir lloc a mitjans del segle XVIII. Des d'aleshores, el creixement demogràfic, les pràctiques agrícoles intensives, un major ús de la terra, l'augment de la desforestació, la industrialització i l'ús de l'energia procedent de fonts fòssils, són els factors que han contribuït a accelerar aquest augment, tal com apunta l'OMM.

Els nivells actuals coincideixen amb els de fa entre 3 i 5 milions d'anys, en el període del Pliocè Mitjà, quan la temperatura era de 2 a 3 graus més càlida que ara i el nivell del mar entre 10 i 20 metres superior a l'actual.

Seguiment de l'Acord de París

Just la setmana que ve s'inicia a la ciutat alemanya de Bonn la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que entre el 6 i el 17 de novembre reunirà els països membres de l'ONU per començar a fer efectiu l'Acord de París.