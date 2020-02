Primer cas de coronavirus a l'Àfrica subsahariana

Un home italià que ha viatjat aquesta setmana a Nigèria és el primer cas del nou coronavirus Covid-19 que s'ha confirmat a l'Àfrica subsahariana, precisament en el país més poblat de tota l'Àfrica. Es tracta del tercer cas confirmat al continent, després d'un a Egipte i un altre a Algèria, en un país amb "un sistema sanitari molt fràgil" i poc preparat per a les epidèmies, segons fonts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'epidèmia global segueix estenent-se pel globus terraqüi, i aquest divendres es confirmava també el primer cas a l'extrem sud del món, a Nova Zelanda, amb el test positiu d'una persona que acabava de tornar al país en un vol des de l'Iran. A Europa, on Itàlia continua sent el principal focus del brot amb 655 casos confirmats i 17 morts, el contagi ha arribat ja a Lituània i a Bielorússia, que aquest divendres confirmaven els seus primers casos.

A la Xina s'han declarat en les últimes 24 hores 327 contagis nous, cosa que confirma la tendència a la baixa en aquest país (ahir dijous van ser 433), i gairebé tots es concentren a la província de Hubei, epicentre del brot: fora d'aquesta província només hi ha hagut 9 contagis nous. De fet, fins a 313 dels nous casos s'havien declarat a la capital de la província, Wuhan, que també confirmava una tendència a la baixa amb la xifra de contagis més baixa des del 26 de gener, segons fonts del govern xinès.

En total, la Xina té ja 78.824 casos de Covid-19, que són encara la immensa majoria dels 82.500 que hi ha a nivell global. En les últimes hores, quatre països més han registrat els seus primers casos de Covid-19, de manera que ja són almenys 55 els països afectats per l'epidèmia. Fora de la Xina hi ha, doncs, 3.700 casos confirmats que han deixat uns 70 morts.

El ministre de Salut de Nigèria, Osagie Ehanire, ha confirmat aquest divendres el primer cas a la regió i ha explicat que es tracta d'un ciutadà italià que treballa a Nigèria i que el dia 25 de febrer va tornar al país subsaharià després d'haver viatjat a Itàlia. L'home no presenta símptomes greus i es troba clínicament estable. Està ingressat a l'Hospital de Malalties Infecciones de Yaba, a Lagos.

Mentrestant a l'Àsia, el continent encara més afectat per l'epidèmia, el Japó anunciava dijous que tancava totes les seves escoles de primària i els instituts de secundària fins a les vacances de finals de març. Aquest divendres afegia també el tancament d'alguns parcs d'atraccions del país, com Disneyland i Disneysea, en el mateix període. El nombre de morts en aquest país s'ha elevat aquest divendres a 9 (quatre d'ells al creuer de luxe Diamond Princess), amb la mort d'un home d'uns 70 anys.

Amb prop de 200 contagis a dins del país, al balanç de casos japonès s'hi sumen els 705 declarats al creuer Diamond Princess atracat al port de Yokohama. El vaixell ha quedat finalment buit aquest divendres, després que acabessin de desembarcar tots els passatgers i la tripulació, que es va haver de quedar 14 dies més en quarantena dins de la nau per precaució.

A Corea del Sud, el segon país amb més casos després de la Xina (tot i no ser el que té més morts, que seria l'Iran), seguien aquest divendres extremant les mesures de seguretat, amb batudes de neteja a les estacions de metro de la capital. El país ha confirmat 315 contagis nous en les últimes 24 hores, de manera que s'eleven a 2.337 els casos positius a tot Corea del Sud.

La majoria dels casos estan vinculats a una secta religiosa, de la qual un grup de representants que havia viatjat el mes passat a Wuhan, l'epicentre del brot a la Xina. Aquest divendres les autoritats sud-coreanes han detingut el líder de la secta per no informar de tots els noms dels integrants del seu moviment.