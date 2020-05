Pa i teatre per suportar el coronavirus

El 9 de març passat es van registrar diverses revoltes simultànies en una trentena de presons d'Itàlia, en protesta per les restriccions per evitar la transmissió del virus previstes per les autoritats italianes. Tot just dues setmanes abans, el covid-19 s'havia cobrat les primeres víctimes al país transalpí i el tràgic balanç fregava els 600 morts. Aquell dia un grup de persones van decidir crear les Brigades Voluntàries a Milà, una de les ciutats més colpejades per la pandèmia.

"Al nostre voltant només vèiem confusió i por. Les primeres respostes contradictòries de les institucions no ajudaven a dominar la situació extraordinària de l'epidèmia. I per això vam decidir organitzar-nos i donar un cop de mà", explica el coordinador, Valerio Ferrandi. En poques setmanes, als primers voluntaris s'hi van anar afegint més persones fins a sumar-ne al voltant de 600.

A Milà hi ha actualment una desena de brigades que assisteixen més de 5.000 famílies. Cadascuna porta amb orgull el nom d'un partisà o un personatge històric, però no és una feina improvisada. Per entrar a formar part del grup, els voluntaris reben un curs de formació a través d'Emergency, una ONG italiana amb àmplia experiència en llocs de conflicte i crisis humanitàries, com les que es van produir a Sierra Leone després del brot de l'Ebola o a la guerra de l'Afganistan. Els metges d'aquesta organització els han ensenyat a considerar qualsevol persona com a potencialment positiva per covid-19, i per això mai entren a les cases.

L'exemple cubà

Inspirats per les brigades de metges cubans que van aterrar al març a la Llombardia per ajudar els hospitals saturats, durant aquests gairebé tres mesos les Brigades Voluntàries de Milà han repartit menjar, medicines i mascaretes a la gent gran i a les persones més vulnerables. La Valeria, una de les voluntàries que col·laboren responent a les trucades, explica que la majoria de les persones que atenen són persones que han perdut la feina durant el confinament i no aconsegueixen mantenir la pròpia família.

Moltes altres reben suport psicològic a distància gràcies a la feina desinteressada de vuit psicòlegs i mig centenar de voluntaris que atenen, sobretot, dones víctimes de violència. Però ara, a més, han decidit portar el teatre als barris més castigats de la ciutat perquè, tot i que el coronavirus ha tancat cinemes, teatres i museus, la cultura no s'atura.

Al pati interior dels edificis o al mig del carrer, els voluntaris de la Brigada Brighella representen una petita obra teatral amb cada repartiment d'aliments, davant la sorpresa de molts veïns, que aplaudeixen entusiasmats des de les seves finestres. "El pa és un producte de primera necessitat, però també ho són la fantasia i la cultura", defensa l'actor Vlad Scolari, un dels promotors de la iniciativa.

Les obres es basen en les populars Rondalles italianes d'Italo Calvino, recollides de la tradició popular per l'escriptor italià, que els membres del grup teatral Dopolavoro Stadera han adaptat a la Itàlia actual. "Federico García Lorca va dir que no hi ha res més fort que el teatre per difondre un missatge de llibertat", assegura Scolari, que reconeix haver-se inspirat en La Barraca, la companyia de teatre ambulant impulsada pel poeta de Granada.

Teatre anticoronavirus

El teatre anticoronavirus ha tingut tan bona acollida que el conegut actor i director italià Paolo Rossi va decidir unir-s'hi. "El vam conèixer fa uns dies i es va posar a assajar amb nosaltres. Ens va regalar lliçons precioses", van anunciar els actors del grup a les xarxes socials. L'artista s'ha concentrat en donar-los alguns consells útils perquè puguin improvisar davant un eventual contratemps. "Un espectador que et respon, un gos que borda... Pot passar de tot, i tot pot ser utilitzat al teu favor. Són tècniques que es fan servir des de fa segles en la interpretació –va explicar l'actor al diari La Repubblica–. En aquest espectacle les situacions exteriors són les més importants. En el fons, és una mica com en la vida: cal saber improvisar".