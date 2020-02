El coronavirus arrossega Itàlia a la recessió econòmica

Els casos comencen a multiplicar-se arreu d’Europa, el debat sobre si l'alarmisme està justificat o no s'ha disparat i, pel camí, el coronavirus ha donat les primeres mostres del seu perill potencial per a l'economia mundial. Fa poques setmanes, en gairebé qualsevol debat al voltant de l'alentiment econòmic generalitzat (però sobretot a Europa) s'assenyalaven tres factors: la guerra comercial, el Brexit i una davallada en les xifres al voltant de la indústria alemanya. Ara l'epidèmia relacionada amb el Covid-19 podria precipitar el que semblava que començava a redreçar-se. I tothom mira cap a Itàlia, el país europeu més afectat pel virus.

Tal com passa amb la malaltia, l'impacte econòmic és més fort com més dèbil és l'economia, i Itàlia –recorda el New York Times en un article sobre la qüestió– és una de les fonts perpètues de preocupació a Europa: es tracta d'una economia que no ha crescut en dues dècades i que té nivells alarmants de deute públic i bancs replets de préstecs difícilment cobrables.

El PIB de la que és la quarta economia europea va caure un 0,3% l'últim trimestre de l'any passat en comparació amb els tres mesos anteriors. El 2019 va tancar, així, amb un creixement de només el 0,2%. Els economistes, indica en aquest cas Reuters, esperaven resultats similars per al 2020, però això era abans que el coronavirus afectés el país com ho ha fet.

"Si el problema continua i va a més, el cop a les empreses pot traduir-se en la pèrdua de llocs de treball, no perquè determinades companyies tinguin problemes ara, sinó perquè aquesta situació de bloqueig les deixarà sense liquiditat per seguir amb la seva activitat", resumia aquest dilluns Andrea Giuricin, economista i antic consultor del Banc Mundial a Efe.

El governador del Banc Central d'Itàlia, Ignazio Visco, en aquesta línia ha avançat aquesta setmana que l'impacte econòmic del coronavirus podria ser superior al 0,2%. Lorenzo Codogno, antic cap d'economia del Tresor italià, ha dit que espera una caiguda del PIB al país que pot arribar a l'1% el primer quadrimestre de l'any. Si això es complís, cosa que se sabrà a l'abril, el país encadenaria dos trimestres seguits amb l'economia a la baixa, fet que indica que una economia està en recessió.