Una errada en un Excel provoca la pèrdua temporal de 16.000 positius de covid-19 al Regne Unit

Durant tota la setmana passada, la mitjana de casos positius de covid-19 que registrava la informació oficial del govern britànic va ser, entre dilluns i divendres, d'uns 7.000. Dissabte la informació es va bolcar cinc hores més tard del que és habitual, al voltant de les 21 hores, i el nombre de positius va pujar a més de 12.000. I diumenge hi va haver el mateix retard en la difusió de la informació i la xifra de nous casos s'havia disparat als quasi 23.000.

La mateixa web del govern, però, alertava del problema que hi havia hagut entre el 25 de setembre i el 2 d'octubre a l'hora d'actualitzar les xifres exactes. La causa, un error que no s'especificava i que ha accentuat el caos que ja fa setmanes que afecta el sistema de tests i rastreig d'Anglaterra.

Però l'origen exacte de l'espifiada no s'ha conegut fins aquest dilluns. El mal ús d'un full de càlcul d'Excel –per la utilització d'una versió antiga del programa– ha provocat la pèrdua temporal de 16.000 casos –5.000 es van recuperar dissabte i 11.000 diumenge–, circumstància que ha provocat un retard en la localització dels aproximadament 50.000 contactes dels 16.000 positius. Durant tot aquest temps poden haver estat contagiant en el seu entorn sense saber-ho. Un entrebanc més en la lluita del govern Johnson contra la pandèmia.

"Aquest incident mai no hauria hagut de passar", ha dit aquesta tarda al Parlament el ministre de Sanitat, Matt Hancock, que ha respost una pregunta urgent de l'oposició.

El primer error es va produir el 30 de setembre. El recompte diari oficial va mostrar 7.109 contagis. Però el total real hauria d'haver estat de 3.049 més. L'1 d'octubre el nombre total de casos desapareguts va ser de 4.133 i el 2 d'octubre encara van desaparèixer més: 4.786. En principi, als 16.000 casos extra se'ls va avisar del seu positiu i, com és preceptiu, se'ls va demanar la quarantena i l'autoaïllament.

El director executiu interí de Servei de Salut d'Anglaterra, Michael Brodie, va assenyalar que l'error el va ocasionar un "problema tècnic", identificat finalment durant la nit del divendres 2 d'octubre. No va voler entrar en detalls, però. Fins que el secret ja no s'ha pogut mantenir més. L'explicació és tan sorprenent com ridícula.

El millor sistema del món

El nou fracàs del que, segons el primer ministre, Boris Johnson, havia de ser "el millor sistema del món" de tests i rastreig, es deu al fet que un fitxer Excel que contenia els resultats dels laboratoris va assolir la seva capacitat màxima, cosa que impedia que s’hi afegissin noves dades a un procés totalment automatitzat.

Els laboratoris privats enviaven cada dia els resultats de les PCR que analitzaven en les seves instal·lacions en format CSV ( comma-separated values). Aquest format és compatible amb Excel, el programa que fa servir el Sistema Públic de Salut Anglès (PHE) per indexar tots els casos. Però l’arxiu inclou tot l’històric, no només els nous contagis.

651x366 Dades oficials del govern britànic sobre el nombre de positius en les darrers 24 hores / UKCD Dades oficials del govern britànic sobre el nombre de positius en les darrers 24 hores / UKCD

Dia rere dia, els responsables dels laboratoris carregaven les noves dades al final de l'Excel principal. Però mentre que els fitxers CSV poden tenir qualsevol mida, els de Microsoft Excel només arriben a una longitud de 1.048.576 fitxers. Quan s’obre un arxiu CSV més llarg que el que suporta l'Excel, les fileres inferiors desapareixen, encara que el programa adverteix a l’usuari que s'ha arribat al màxim i que, en endavant, les dades no es carregaran. Que els programadors del PHE triessin, a més, una versió antiga d'Excel, la XLS, que només admet 65.000 files, només va fer que agreujar el problema.

Fins a la setmana passada, els laboratoris privats contractats pel govern no havien generat prou tests perquè això fos un entrebanc. Els professionals informàtics han assegurat que l'actual sistema s'hauria de substituir per un de més avançat que no impliqui l'ús d'un Excel. Aquest dilluns el govern britànic ha informat de 12.594 casos més. És d'esperar que ja no s'haurà perdut ni un.