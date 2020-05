El govern japonès aixeca l'estat d'alerta però demana als ciutadans que no "abaixin la guàrdia"

El Japó aixeca l'alerta sanitària en vigor des del 7 d'abril. El primer ministre nipó, Shinzo Abe, ho ha anunciat aquest dilluns, i ha demanat als ciutadans que es preparin per tornar a la normalitat. Això sí, adoptant un "nou estil de vida" i sense "abaixar la guàrdia", ja que el covid-19 continua al carrer i encara no s'ha aprovat cap vacuna per tractar la malaltia. Si es produeix un nou repunt de contagis, ha advertit, es podria tornar a declarar la situació d'alerta sanitària.

"Haurem de viure amb el coronavirus, que és al nostre voltant", ha dit Abe en una roda de premsa recollida per Efe: "Si abaixem la guàrdia, la infecció s'estendrà molt ràpidament". A la pràctica l'anunci del primer ministre només afecta determinades regions, ja que l'estat d'alerta, que va arribar a estar vigent a tot el Japó, s'havia anat reduint en els últims dies. Quedaven Tòquio, les prefectures del seu voltant i la regió de Hokkaido.

El primer cas de covid-19 confirmat oficialment es va detectar el 16 de gener. Des de llavors s'han localitzat 16.600 infeccions i hi ha hagut 839 morts pel virus. La zona més afectada ha sigut Tòquio. Després d'haver implementat mesures restrictives durant un mes i mig, i d'haver suspès els Jocs Olímpics (que havien de començar el 24 de juliol), Abe ha explicat que el govern ha decidit aixecar l'estat d'alerta perquè el nombre d'infectats a tot el país està per sota els 50 casos diaris i els hospitals ja no estan col·lapsats.

"El Japó ha estat capaç de posar sota control la pandèmia en un mes i mig", ha insistit, i ha parlat del "model japonès". Per aixecar l'estat d'alerta el govern ha comptat amb l'aprovació dels líders regionals.

"Mentre s'aixeca l'estat d'alerta, és important expandir l'activitat econòmica per fases mentre establim una nova manera de viure", ha dit el ministre d'Economia, Yasutoshi Nishimura, en declaracions recollides per Reuters. Així, el govern es planteja aprovar nous paquets d'uns 930.000 milions de dòlars per estimular l'economia, que se sumarien als diners destinats el mes passat al mateix objectiu. En total, el Japó haurà invertit prop del 40% del seu producte interior brut en la resposta a la pandèmia.