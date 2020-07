La immunitat al covid-19 es pot perdre en pocs mesos, sosté un estudi

Un dels molts interrogants que encara envolta el coronavirus és saber quant de temps dura la immunitat que haurien adquirit tots els que ja han passat la malaltia. Científics del King's College de Londres creuen tenir una resposta. I no és gaire esperançadora. En un estudi publicat al repositori medRxiv –per tant, encara en fase de prepublicació i pendent de validació per un comitè científic extern a la investigació– sosté que la immunitat podria durar, en el millor dels casos, alguns mesos i que la població podria estar exposada a un contagi periòdic, com passa amb els refredats comuns més habituals.

Una circumstància que s'ha pogut comprovar en els brots de l'Hospitalet. Amb tot, aquest mateix dilluns a la tarda, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha assegurat: "La probabilitat que una persona torni a infectar-se és mínima. Pot passar, però la probabilitat és baixa". I ha assenyalat també que de vegades depèn de com s'hagi pres la mostra i de la quantitat. Calcula que dels més de 250.000 casos que hi ha hagut a Espanya uns 450 s'han recontagiat.

En tot cas, les conclusions dels especialistes del King's College s'han extret a partir de les anàlisis de la càrrega d'anticossos detectada en 90 treballadors del Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, el centre on va ser atès per coronavirus el primer ministre britànic, Boris Johnson. L'estudi permet afirmar als autors que els contagiats mantenen el nivell de defenses suficients per protegir-se d'un nou contagi durant tres setmanes, des que apareixen els primers símptomes, i que després baixen molt ràpidament.

Les anàlisis de sang de les 90 persones que han participat en la investigació han mostrat que mentre que el 60% va respondre amb una gran càrrega d'anticossos en el moment en què patien més afectació de la malaltia, només el 17% va mantenir els mateixos nivells tres mesos després. En 90 dies, doncs, la càrrega van disminuir fins a 23 vegades. I en alguns casos les defenses van ser del tot indetectables.

"La gent produeix una resposta raonable als anticossos contra el virus, però es redueix en un període de temps curt. Depenent de com sigui el punt màxim de la malaltia, això determinarà el temps que mantenen els anticossos", afirma la doctora Katie Doores, coordinadora principal de l'equip del King's College de Londres. Si es confirmen en altres investigacions més amples, les conclusions del treball poden tenir grans implicacions per al desenvolupament d'una vacuna i també perquè l'anomenada immunitat de ramat pugui ser una estratègia a considerar com a viable de lluita contra el covid-19.

Maneres de combatre el coronavirus

El sistema immunitari de l'ésser humà té diverses maneres de combatre el coronavirus però, si els anticossos fossin la principal línia de defensa, les conclusions que extreu Doores suggereixen que qualsevol persona serà susceptible de reinfectar-se en, per exemple, brots estacionals. I és possible que les vacunes no les protegeixin durant un període de temps llarg.

Hi ha quatre tipus més de coronavirus en circulació generalitzada que provoquen el refredat comú. "Una cosa que sabem d'aquests coronavirus és que la gent es pot reinfectar força sovint", comenta el professor Stuart Neil, codirector de la investigació. "Això significa que la immunitat protectora que generen les persones no dura gaire. Sembla que el SARS-Cov-2, el virus que causa la covid-19, també podria tenir aquest patró".

"La infecció acostuma a proporcionar, en el millor dels casos, una resposta d'anticossos. Per tant, si disminueixen en dos o tres mesos, amb la vacuna podria passar el mateix", diu també Doores.

En aquest sentit, els primers resultats de la vacuna que desenvolupa la Universitat d'Oxford demostren que el prototip contra el coronavirus produeix nivells més baixos d'anticossos en els macacos del que es detecten en els humans infectats pel virus. La vacuna sembla protegir els animals de les afeccions greus, però encara es contagien i podrien haver estat capaços de transmetre el virus", explica Doores. Amb tot, aquestes conclusions es referien a la primera fase de l'assaig clínic de la vacuna, que es va iniciar a finals d'abril.

Una altra de les troballes de la investigació mostra que les persones que han experimentat la malaltia en la forma més greu generen un nivell d’anticossos més alt. Però el professor Arne Akbar, immunòleg del University College London, recorda que els anticossos només són una part de la història. " Hi ha proves que demostren que augmenten les cèl·lules T produïdes per combatre el refredat comú i que també poden protegir les persones del covid-19 –diu Akbar–. I aquestes persones pot ser que no necessitin produir un gran nombre d'anticossos."