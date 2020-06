Pequín dona per "controlat" el brot de covid que havia disparat totes les alarmes

Pequín respira una mica més alleujat, després que les autoritats sanitàries xineses donin ja per "controlat" el brot de coronavirus que es va detectar en un mercat majorista de la ciutat i que ha fet tornar al confinament bona part de la capital. La ciutat segueix en estat d'alerta i les restriccions de moviment i els tests massius es mantenen, però el cap d' epidemiologia del Centre per al Control i Prevenció de Malalties de la Xina, Wu Zunyou, ha afirmat aquest dijous que "el pic del brot va ser el 13 de juny", fa ja cinc dies, i després del descens de nous casos registrat en les últimes 24 hores, es pot donar el focus per "controlat".

"Això no vol dir que a partir de demà els casos es redueixin dràsticament. La corba anirà baixant a poc a poc, hi haurà noves infeccions però de manera esporàdica", ha assegurat l'epidemiòleg. El brot que va aparèixer divendres passat en el mercat majorista de Xinfadi, a Pequín, ha deixat de moment 158 contagis. Diumenge i dilluns es van registrar 36 casos nous cada dia, les xifres diàries màximes del brot, mentre que dimarts la quantitat ja va baixar a 31, i dimecres se'n van detectar 21, deu menys, segons dades facilitades aquest dijous per les autoritats xineses.



Pequín cancel·la més de 1.200 vols pel brot de coronavirus

El cap epidemiològic xinès ha dit que rebrots com aquest "eren d'esperar" però, ha destacat, Pequín ha actuat "ràpid per minimitzar-lo". Fins dimecres s'havien fet ja 356.000 tests a ciutadans de la capital i s'esperava per a aquest dijous superar ja el mig milió.

L'expert ha explicat que l'origen d'aquest nou brot al mercat de Xinfadi té a veure amb l'emmagatzemament de marisc a baixa temperatura i en condicions d'humitat, unes condicions que sembla que permeten al coronavirus viure més temps. "Encara calen més investigacions, però crec que aquestes condicions fan que el virus pugui amagar-se i sobreviure. Quan van començar els casos a Wuhan, els experts vam sospitar que els animals salvatges poden ser-ne la causa. Aquest nou brot ens ofereix una nova direcció cap on mirar per resoldre el misteri", va dir Wu.

De fet, el nombre de venedors de marisc infectats era més alt que el de qualsevol altre tipus de venedor del mercat, i també eren els que havien presentat "més símptomes" i "molt d'hora".

Aquest mateix dijous, a més, el govern xinès admetia públicament la falta d'higiene dels seus mercats i apuntava la "necessitat urgent" d'una reforma dels mercats majoristes i de les seves cadenes de subministrament per evitar futurs brots infecciosos.

"L'epidèmia és un mirall que no només reflecteix l'aspecte brut i desordenat dels mercats majoristes, sinó que també evidencia el baix nivell de la seva gestió", afirmava un informe de la Comissió Central de Control Disciplinari del Partit Comunista de la Xina, publicat en la seva pàgina web i recollit per l'agència Efe. L'organisme apunta, a més, que "la majoria dels mercats es van construir fa 20 o 30 anys, quan el drenatge i el tractament d'aigües residuals estaven relativament poc desenvolupats".

El brot del covid-19 que ha desfermat la pandèmia global va sorgir per primer cop en el mercat majorista de mariscs de Huanan, a Wuhan, que és un dels anomenats mercats humits o mullats en què es venen també animals vius, molts dels quals salvatges. En canvi, el mercat de Xinfadi, a Pequín, on ha sorgit aquest rebrot, és el més gran no només de la capital xinesa, sinó de tota l'Àsia, segons Efe, amb 112 hectàrees, 1.500 treballadors, i més de 4.000 punts de venda.



Ara tothom qui hagi visitat el mercat de Xinfadi des del 30 de maig o hagi estat en contacte amb algun treballador o visitant del recinte ha de posar-se en quarantena durant 14 dies, i se li farà la prova del covid-19 abans i després d'aquest període. El barri de Huaxiang, on és el mercat, es considera una zona d'alt risc, l'única en aquests moments a tota la Xina: totes les botigues, els bars i els hotels han estat clausurats. També s'han declarat com a zones de risc mitjà 32 àrees més de la ciutat.