La UE acorda la compra de 500 milions de dosis de la futura vacuna contra el covid-19

La Comissió Europea ha anunciat aquest divendres que ha tancat dos contractes amb les farmacèutiques AstraZeneca (que la desenvolupa juntament amb la universitat britànica d'Oxford i que ja està en fase tres, l'última abans de poder ser registrada) i Johnson&Johnson per adquirir un total de 500 milions de dosis de la futura vacuna contra el coronavirus. En una roda de premsa, una portaveu de l'executiu europeu ha evitat oferir detalls sobre el cost del contracte, però ha volgut assegurar que respecta les obligacions financeres que marca la normativa comunitària.

Segons ha informat Brussel·les, l'acord amb AstraZeneca inclou 300 milions de dosis, amb l'opció d'adquirir-ne 100 milions més, i s'ha signat en nom dels països del bloc europeu. El contracte amb Johnson&Johnson comprèn l'adquisició de 200 milions de dosis i l'opció de compra de 200 milions de suplementàries. Segons ha informat la Comissió Europea, part d'aquestes vacunes seran donades a països de renda mitjana i baixa i es redistribuiran a través del Servei d'Acció Exterior.

Per a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquest acord és el fruit de les intenses negociacions que està mantenint l'organisme comunitari europeu i ha valorat que és "la primera pedra per posar en marxa l'estratègia de la Comissió en matèria de vacunes", que permetrà proveir de futures vacunes els ciutadans europeus, igual que els socis de la Unió Europea. "Una vacuna segura i eficaç continua sent l'estratègia de sortida més segura per protegir els nostres ciutadans i la resta del món del coronavirus", ha assenyalat.

Per la seva part, la comissària de Sanitat, Stella Kyriakides, ha agraït l'actitud constructiva dels laboratoris, que ha permès tancar els contractes, alhora que ha insistit que treballarà per tancar més acords d'aquest tipus amb més candidats. Fa tot just dos mesos, els governs d'Itàlia, França, Alemanya i Holanda ja van signar un acord amb la farmacèutica AstraZaneca per la compra de 400 milions de dosis per proveir tota la Unió Europea amb la futura vacuna del covid-19. I, a finals de juliol, la Comissió Europea també va anunciar un acord amb Sanofi, una farmacèutica francesa, segons el qual Brussel·les s’assegura 300 milions de dosis si aconsegueix una vacuna fiable contra el coronavirus.

El Regne Unit ha comprat, en total, 340 milions de dosis

També aquest divendres el Regne Unit ha ampliat en 90 milions la quantitat de dosis de diverses potencials vacunes per combatre el coronavirus. Als acords que ja tenia amb quatre empreses diferents, l'executiu anglès ha anunciat que ha adquirit 60 milions de dosis de la companyia de biotecnologia dels Estats Units, Novavax, i 30 milions de dosis de la farmacèutica belga Janssen (del grup Johnson&Johnson).

D'aquesta manera, el país presidit per Boris Johnson –que al principi de la pandèmia es va mostrar reticent amb l'impacte del virus i, fins i tot, va coquetejar amb la idea de permetre els contagis per assolir "una immunitat de ramat"– ja ha tancat acords per la compra de 340 milions de dosis de sis potencials vacunes diferents que es troben en fase d'experimentació. El Regne Unit ha signat contractes per la compra de 100 milions de dosis de la vacuna que estan desenvolupant de forma conjunta l'empresa AstraZeneca i la Universitat d'Oxford, així com 30 milions de Janssen, 30 milions de BioNTech-Pfizer, 60 milions de Valneva, 60 milions de GSK-Sanofi i 60 milions de Novavax.

La responsable del grup de treball sobre la vacuna establert per l'executiu britànic, Kate Bingham, ha afirmat aquest divendres que és una "prioritat" assegurar que hi hagi suficients dosis de les futures vacunes per als grups que tenen "més risc d'infectar-se de coronavirus". Per la seva part, el ministre d'Empresa, Alok Sharma, ha assenyalat que l'estratègia del govern anglès és comptar amb una cartera variada de vacunes "candidates" per tal d'assegurar que el Regne Unit disposa de "les millors possibilitats de trobar-ne una que funcioni".