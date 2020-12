Els Estat Units autoritzen la vacuna de Moderna contra el covid-19 i començaran a administrar-la dilluns

L'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units, l'ens que regula la comercialització de fàrmacs, ha autoritzat aquesta matinada l'ús de la vacuna contra el covid-19 de la biotecnològica nord-americana Moderna.

L'autorització de la vacuna de Moderna arriba just una setmana després de la de la farmacèutica Pfizer, que ja s'està administrant.

"Amb dues vacunes disponibles per a la prevenció del covid-19, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units ha donat un altre pas crucial en la lluita contra aquesta pandèmia global que està causant un gran nombre diari d'hospitalitzacions i morts als Estats Units", ha dit en un comunicat el director de l'agència, Stephen Hahn.

