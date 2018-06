Un cotxe s'encasta contra la seu del diari holandès 'De Telegraaf'

Ensurt a la seu del diari holandès 'De Telegraaf'. Aquest dimarts a la matinada un cotxe s'ha encastat contra la façana de l'edifici d'aquest rotatiu, a Amsterdam, sense deixar víctimes. Tant els representants del diari com la policia de la ciutat han considerat que s'ha tractat d'un "acte deliberat".

L'incident es va produir a les 4 de la matinada, hora local, quan un vehicle monovolum va dirigir-se a gran velocitat contra la façana de vidre de l'edifici. El cotxe, posteriorment, es va incendiar.

Beelden: hier ramt aanslagpleger Telegraafgebouw https://t.co/KkvoAYPAff — De Telegraaf (@telegraaf) June 26, 2018

Segons ha explicat la policia holandesa, l'atacant va aconseguir sortir del vehicle i va fugir en un altre cotxe conduït per una altra persona. "Es tracta d'un atac dirigit", han advertit les autoritats.

Un equip de bombers es va dirigir ràpidament al lloc dels fets i va apagar el foc, les flames del qual van arribar als 14 metres d'altura i van causar danys materials considerables.

"Tot sembla indicar que hi havia una intenció i, al meu entendre, es tracta d'un atac. Però no ens deixarem intimidar", ha dit el redactor en cap del diari, Paul Jansen, en un comunicat publicat en la portada de la versió digital de 'De Telegraaf'. En el text diu que fins que no es conegui l'autoria de l'atac no es podrà determinar amb quina intenció i motiu l'han fet.