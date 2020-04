Es quadrupliquen les morts a residències d'Anglaterra i Gal·les en només set dies

A poc a poc, es va coneixent la magnitud del desastre. Un d'anunciat i contra el qual el govern britànic no ha pogut o no ha sabut fer res per evitar-lo. L'Oficina Nacional d'Estadística (ONS, en les sigles en anglès) del Regne Unit ha fet públiques aquest dimarts les dades sobre mortaldat en relació amb el covid-19 fora dels hospitals, xifres que Downing Street no facilita en el balanç diari que fa de la pandèmia. En una setmana, entre el 3 i el 10 d'abril, el nombre de víctimes a les residències públiques de la gent gran d'Anglaterra i Gal·les s'ha multiplicat per quatre. Fins fa pràcticament una setmana, el país havia enterrat aquest drama sota la catifa.

El tràgic recompte té quinze dies d'antiguitat a causa del sistema de recollida de les dades, que es basa en les partides de defunció. Així, en el període esmentat, van perdre la vida 1.662 persones a causa de la pandèmia, 1.041 de les quals en llars públiques per a la tercera edat. Els set dies anteriors, fins al 3 d’abril, l’ONS n'havia comptat només 217. Quant als domicilis particulars, la mortaldat també és molt alta, un terç més del que és habitual en aquest moment de l'any: en total 446 persones en els mateixos set dies (3-10 d’abril).

Els especialistes creuen que fins a aquest mateix dimarts, però, amb el desfasament de temps que hi ha entre la captació de la informació i la difusió, el nombre de víctimes es deu haver disparat.

L'evolució de la corba de morts, de fet, ha estat esfereïdorament exponencial, i va fer un salt entre la primera i la segona setmana del 5 al 13 per cent. Fins al 27 de març, i en relació amb les dades dels set dies anteriors, fora dels hospitals hi va haver 22 morts atribuïdes al coronavirus. Entre el 27 de març i el 2 d'abril, les ja apuntades 217. I del 3 al 10 d'aquest mes, les 1.041.

I és possible que siguin moltes més, i que ni tan sols hagi quedat registrat el covid-19 a les partides de defunció, ja que durant la setmana de la Pasqua (3-10 d'abril), el nombre de morts a Anglaterra i Gal·les va ser el més alt dels últims 20 anys: 18.516. En relació a les mateixes dates dels cinc anys anteriors, hi va haver 8.000 morts més que la mitjana habitual. En el certificat de defunció, només 6.213 s'havien atribuït al coronavirus, fet que en deixa 1.783 sense causa aparent de la mort.

En aquest sentit, un dels proveïdors de serveis de residències per a la gent gran més important del Regne Unit, l'empresa Care UK, que gestiona 122 centres entre Anglaterra i Escòcia, ha informat aquest dilluns que ha tingut un augment del 65% de morts en només quatre dies. A més, el 70% de les seves residències han estat afectades per la pandèmia. Four Seasons, un altre dels operadors, que controla 190 establiments, ha revelat que el nombre de víctimes mortals s'havia incrementat un 60% en sis dies, en gairebé dues de cada tres de les seves llars.

Només a Anglaterra i Gal·les hi ha més de 400.000 persones en residències públiques. Una població que es compta entre la més vulnerable. Nadra Ahmed, directora de l'Associació de Residències, ha assegurat aquesta tarda, a la BBC: "Sempre hauríem esperat que les xifres fossin molt més baixes, però penso que cada vegada més hi ha evidències aclaparadores que hi haurà molt més" víctimes.

Ahmed responsabilitza el govern del que pot acabar sent una veritable sagnia. "Si haguéssim tingut els tests, si haguéssim format part del pla de contingència al començament de tot, ara no hauríem de veure el que estem veient".

D'altra banda, el nombre de víctimes registrades en les últimes 24 hores, fins a les 17 h d'aquest dilluns, però només a hospitals, ha estat de 823, fet que eleva el total de morts en centres sanitaris a 17.337 persones.