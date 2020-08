Comença l'assaig clínic en humans d'un nou fàrmac contra el coronavirus

AstraZeneca, la farmacèutica anglo-sueca que està al darrere de la fabricació de la vacuna contra el covid-19 que desenvolupa l' Institut Jenner de la Universitat d'Oxford, ha iniciat els primers assajos en humans d'un tractament contra la malaltia basat en l'administració d'anticossos als pacients. El gegant de la indústria ha anunciat aquest dimarts que ja s'ha tractat un primer grup de voluntaris amb el nou fàrmac per ajudar a prevenir i contrarestar els efectes del coronavirus. El fàrmac, que per ara es denomina AZD7442, és una combinació de dos anticossos monoclonals.

Les proves d'AstraZeneca inclouen fins a 48 voluntaris sans del Regne Unit de 18 a 55 anys a la meitat dels quals se'ls aplica un placebo.

El grup farmacèutic amb seu a Cambridge assegura en el seu comunicat que aquest primer assaig clínic és una "fita important" en el desenvolupament del fàrmac, que pot actuar com a prevenció per a les persones exposades al virus, així com per tractar pacients ja infectats amb el covid-19. Des d'aquest punt de vista, doncs, i d'acord amb la informació facilitada pel gegant anglo-suec, l'AZD7442 podria tenir també els mateixos efectes preventius d'una vacuna.

L'anomenada combinació d'anticossos monoclonals funciona imitant els mecanismes dels anticossos naturals del cos humà. Aquests anticossos provenen de pacients infectats amb coronavirus i han estat tractats i desenvolupats pel centre mèdic de la Universitat de Vanderbilt ( Tennessee, Estats Units). AstraZeneca en va aconseguir la llicència per al seu ús comercial al més de juny.

El procés de combinació fet per AstraZeneca augmentaria el poder dels anticossos de manera que "podrien oferir almenys sis mesos de protecció contra el covid-19". Si l'assaig té èxit, i inicialment se'n demostra la seguretat i eficàcia, AstraZeneca passarà a la fase dos i la fase tres de l'assaig clínic.

La investigació està finançada per l'Agència de Projectes de Recerca Avançada de Defensa dels Estats Units i l'Autoritat de Recerca i Desenvolupament Biomèdic Avançat, un organisme depenent del ministeri de Sanitat del mateix país.

Les presses de Donald Trump

L'anunci de l'alternativa de tractament contra el covid-19 arriba hores després que Downing Street informés, aquest dilluns, que el Regne Unit seria el primer en la línia de sortida de la inoculació de la vacuna, un cop rebi l'aprovació pertinent. D'altra banda, el govern espanyol ha anunciat també aquest dimarts que s'afegeix a la compra centralitzada del prototip de vacuna d'AstraZeneca contra el covid-19 que farà la Comissió Europea (CE), després de setmanes de negociacions.

A més, en les últimes hores, algunes informacions provinents dels Estats Units asseguraven que el president, Donald Trump, intentava forçar AstraZeneca per començar la distribució i aplicació de la vacuna abans de la data de les eleccions a la Casa Blanca, el 3 de novembre.

Aquest matí, però, representants de la companyia farmacèutica han assegurat al programa Today, de BBC Radio 4, que en cap cas retallaran el temps de la tercera fase dels assajos ni posaran en risc la investigació per motius de conveniència electoral de l'actual administració nord-americana.