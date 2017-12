Els demòcrates derroten Roy Moore a Alabama i assesten un cop a Trump

El candidat demòcrata al senat per Alabama, Doug Jones, ha guanyat aquesta nit les eleccions al seu estat i ha derrotat el candidat republicà, Roy Moore, acusar d'abusos sexuals, assestant així un cop electoral al president dels Estats Units, Donald Trump, que havia fet campanya fins l'últim moment per Moore i que perd un escó decisiu al Senat.

És el primer cop en 25 anys que un candidat demòcrata guanya l'escó al Senat per Alabama. I el guany redueix l'escàs avantatge que tenia el Partit Republicà al Senat i el deixa en 51 escons contra els 49 demòcrates.

Amb el 99% escrutat en la nit de dimarts, hora nord-americana, Moore no va concedir encara la victòria, però el president dels Estats Units sí que ho feia en un tuit on felicitava el candidat demòcrata.

Amb el 100% escrutat, finalment, la victòria demòcrata es va confirmar per un petit marge de 49.9% a 48.4% per als republicans. Uns resultats que podrien reflectir també la gran divisió racial de l'estat d'Alabama, ja que segons les enquestes a peu d'urna el 95% dels afroamericans haurien votat per Jones però només el 27% dels blancs.

El republicà Roy Moore era el favorit a Alabama fins que van sortir a la llum les acusacions de dues dones que asseguren que Moore les va assetjar sexualment quan tenien 14 anys i ells estava en la trentena.

Moore, de 70 anys, és un conservador cristià radical i ha negat en tot moment les acusacions. Trump va fer campanya en favor seu, tot i que molts altres líders del Partit Republicà li van retirar el seu suport després de les denúncies. però Jones, de 63 anys, va presentar la campanya com un referèndum sobre decència i va prometre els votants que ell no els faria passar vergonya a Washington.

"Aquesta nit hem agafat el bon camí", ha dit Jones en el seu discurs de victòria. "Sempre he pensat que la gent d'Alabama té molt més en comú del que la divideix", ha afegit.