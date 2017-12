Trump depèn d’un candidat acusat d’assetjar menors

Les múltiples denúncies d’assetjament sexual contra executius, estrelles de cinema, periodistes i polítics continuen convulsionant la societat nord-americana. Aquesta onada d’escàndols -convertida en un moviment a través del hashtag #MeToo i que ha donat visibilitat a un problema latent en molts llocs de treball- ha provocat dimissions i acomiadaments de molts dels acusats. Els seus efectes, però, han deixat de moment indemne la Casa Blanca.

Donald Trump va tornar a demanar ahir el vot pel candidat a senador d’Alabama, Roy Moore, tot i les denúncies per abusos sexuals de menors que hi ha contra ell. I ho va fer l’endemà que tres de les setze dones que el van acusar d’assetjament sexual durant la campanya presidencial reiteressin els seus casos en una roda de premsa.

El president nord-americà, que veu paral·lelismes entre la seva experiència i la de Moore, ha preferit creure el candidat republicà. La seva agenda depèn de la seva victòria, ja que el seu partit té una majoria molt ajustada al Senat (52-48). “Ell diu que no ho va fer -va assegurar a principis de mes per justificar el seu suport a Moore-. També hem d’escoltar la seva versió”.

El polèmic polític republicà era el favorit a guanyar l’escó d’Alabama a la cambra alta nord-americana en el tancament d’aquesta edició. Tot i així, la cursa d’ahir s’esperava molt disputada en aquest estat del sud tradicionalment conservador.

Moore, un exjutge ultradretà de 70 anys destituït dues vegades per haver desafiat la llei federal, creu que l’homosexualitat hauria de ser perseguida, rebutja la teoria de l’evolució i no accepta la separació entre Església i Estat. Les denúncies d’abús sexual de diverses dones contra ell, però, van deixar les seves controvertides posicions en un segon pla.

Algunes dones asseguren que el candidat republicà va abusar d’elles quan eren adolescents i ell tenia trenta-i-tants anys. Moore ho nega tot. L’exjutge, utilitzant el full de ruta de Trump, insisteix que tot són falsedats inventades pels mitjans.

Conseqüències electorals

Quan va esclatar l’escàndol sexual, els líders republicans van decidir repudiar Moore. Li van demanar que dimitís perquè creien les denunciants. Però van canviar de parer després que Trump optés per defensar-lo i donar-li el seu suport.

“Roy Moore sempre votarà amb nosaltres”, va escriure el mandatari nord-americà en el seu compte de Twitter. I va assegurar que creu que els votants d’Alabama “faran el que és correcte”, perquè el rival de l’exjutge, el demòcrata Doug Jones, no combatrà amb duresa el crim i “la immigració il·legal”.

Trump va fer aquest tuit després de fer-ne un altre en el qual va negar les denúncies d’abús sexual de diverses dones contra ell i va tornar a atacar els mitjans. “Els demòcrates han sigut incapaços de trobar cap prova de col·lisió amb Rússia, així que ara se centren en les falses acusacions i històries inventades [...]. Són notícies falses”, va dir.

“Els temps han canviat i volem que se’ns escolti”, va afirmar una de les denunciants que aquest dilluns van tornar a insistir que van patir assetjament sexual per part del magnat novaiorquès i actual president nord-americà. Tot i així, en un ambient polític cada cop més polaritzat, pocs creuen que les seves paraules perjudiquin la popularitat de Trump entre els seus votants. Al capdavall, va aconseguir arribar a la Casa Blanca tot i aquestes acusacions i la revelació d’un vídeo en què semblava confessar que podia assetjar les dones perquè era famós.

Moore també esperava que les denúncies contra ell no impedissin el seu triomf. Alguns polítics i estrategs republicans, però, creien que tant si guanya com si perd el partit patirà conseqüències electorals en parts del país on els votants són més moderats. Trump no ho veu així i només vol assegurar un vot més per tirar endavant la seva agenda.