Una desafiant Theresa May es manté ferma amb la seva oferta a la UE

Una desafiant primera ministra britànica, Theresa May, ha refermat aquest divendres el seu compromís amb la proposta de Chequers com l'única viable per arribar a un acord de sortida de la Unió Europea (UE). La declaració, feta en una no programada i inusual compareixença televisada en directe des de Downing Street, és la resposta a la posició de Brussel·les, expressada dijous en la cimera de Salzburg, en què, sense fissures, tots els líders europeus s'han mostrat contraris al pla que Londres va acordar a primers de juliol.

May ha dit que sempre ha tractat "amb respecte la Unió Europea" i que, per tant, espera "respecte" per al Regne Unit. Una afirmació que mostra el malestar que ha causat a la 'premier' el tracte rebut a Salzburg, on s'ha sentit assetjada. May, de fet, ha tornat a recordar el seu famós lema, "millor un no acord que un mal acord", expressant així la seva disposició inequívoca a trencar la baralla si no s'arriba a una solució de compromís entre les dues parts.

Amb tot, al final del breu discurs, de sis minuts, ha assegurat: "Ningú vol un bon acord més que jo". Però també ha advertit la UE: "No desfaré el resultat del referèndum, tampoc no trencaré el meu país. Necessitem seriosos compromisos per resoldre els dos grans problemes en les negociacions". "Nosaltres estem preparats", ha conclòs, deixant la pilota a la teulada de Brussel·les.

La frontera d'Irlanda com a escull

En espera d'una contraproposta de Donald Tusk que no arriba

Els dos grans problemes a què s'ha referit són el de la frontera d'Irlanda i el de la relació comercial futura amb la Unió un cop es completi la sortida i expiri el període de transició, si és que finalment hi ha cap pacte. Per arribar-hi, però, cal passar per Chequers; això és, l'adopció de la regulació europea per a béns de consum i un acord flexible a les duanes que eviti la frontera dura amb Irlanda del Nord. Cap de les dues opcions sobre la taula de la UE "mai podria ser acceptable", ha dit.

De fet, un acord d'estil noruec, en què el Regne Unit romangués en el mercat únic, no respectaria el resultat del referèndum perquè significaria "continuar amb el lliure moviment de persones" deixant el Regne Unit només com un agent passiu, que acceptaria les normes emanades de Brussel·les. "En llenguatge planer, això significaria que encara hauríem de complir totes les normes de la UE, la immigració incontrolada de la UE continuaria i no podríem fer els tractes comercials que volem amb altres països. Això seria una burla del referèndum que vam fer fa dos anys."

Amb aquesta compareixença, Theresa May també ha volgut aparèixer davant del país amb una posició de fermesa, després que tots els mitjans de comunicació qualifiquessin aquest divendres d’''humiliació" el resultat de la cimera de la ciutat austríaca.

El refús de la UE al pla de Chequers i la insistència de Brussel·les en demanar que si no hi ha cap altra proposta Irlanda del Nord romangui al mercat únic i a la unió duanera es veuen com un intent de trencar la unitat del Regne Unit. "I cap primer ministre d'aquest país ho permetrà", ha dit.

Theresa May, a més, ha acusat directament el president del Consell Europeu, Donald Tusk, de no donar cap explicació sobre per què no s'accepta la seva proposta, ni tampoc per què no ha fet cap contraproposta. "El Regne Unit espera respecte. Una bona relació al final d'aquest procés depèn d'això. En aquesta última fase de les negociacions no és acceptable rebutjar les propostes d'un altre costat sense una explicació detallada i sense contrapropostes".

El to de May ha sigut molt ferm, actitud que satisfarà part de la parròquia conservadora, que li demana més lideratge i energia davant de Brussel·les. Tot i així, la seva situació continua sent molt difícil. A Salzburg, aquest dijous, va anunciar que intentaria portar a la taula de negociació alguna nova oferta, però de les seves paraules d’aquests divendres es desprèn tot el contrari. Si ho fes, a més, seria interpretat des del seu partit com una manifestació de feblesa.

Finalment, en una mostra de "bona voluntat” ha assegurat que encara que no hi hagi acord els ciutadans de la UE que viuen al Regne Unit podran continuar-hi. “Sou els nostres amics, els nostres veïns i els nostres col·legues, i volem que us quedeu", ha dit. Una manera de guanyar simpatia moral en oposició a la fredor del que al Regne Unit es poden veure com els buròcrates de Brussel·les. A més, ha garantit igualment que en cas de no acord la frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda estarà oberta.