La UE rebutja la proposta de May per al Brexit

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha advertit aquest dijous que la proposta de la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, per al Brexit, l'anomenat 'pla de Chequers', "no funcionarà". May pretenia que la cimera d'aquesta setmana a Salzburg servís per convèncer els seus encara socis europeus d'acceptar el seu pla, però finalment no ho ha aconseguit. Els líders s'han donat més temps per buscar l'acord, amb una cimera el pròxim mes d'octubre que, segons Tusk, hauria de ser "el moment de la veritat".

Davant d'aquesta negativa, i malgrat que havia arribat a la cimera amb l'amenaça que era "o Chequers o cap acord", May ha accedit a presentar una nova proposta, segons ha admès en roda de premsa. El document haurà d'estar a punt a l'octubre, que era en principi la data límit per arribar a un acord sobre el Brexit, però els líders europeus ja han convocat una cimera extraordinària per tractar la qüestió per als dies 17 i 18 de novembre.

"Tothom comparteix la visió que hi ha elements positius a la proposta de Chequers, el marc econòmic de cooperació que suggereix no funcionarà, perquè suposa el risc de debilitar el mercat únic", ha dit Tusk en roda de premsa després de la cimera.

El president de França, Emmanuel Macron, va titllar la proposta de May directament d'"inacceptable", malgrat reconèixer que era un "bon i valent primer pas" de la primera ministra britànica. "Però tots hem estat d'acord avui [per aquest dijous], que les propostes en el seu estat actual no són acceptables, especialment en l'àmbit econòmic", ha afegit.

Macron va ser el que va expressar la posició més dura contra May, tot i que tots els líders van coincidir a veure "aspectes positius" en el pla de Chequers. Per al president francès, les dificultats per arribar a un acord sobre el Brexit demostren que "aquells que diuen que és molt fàcil viure sense Europa, que tot estarà bé i que això portarà molts diners, són uns mentiders", ha dit.