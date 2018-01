70.000 desplaçats arran de l’ofensiva d’Al-Assad a Idlib

Per primer cop en tres anys, les forces lleials al president sirià Baixar al-Assad han entrat a la província d’Idlib -l’últim gran bastió rebel- i han provocat la fugida d’unes 70.000 persones, segons dades de les Nacions Unides. Es calcula que a tota la regió hi ha refugiats aproximadament 1,1 milions de desplaçats interns. L’avanç implacable de l’exèrcit sirià, la duresa de l’hivern i la fugida en massa de civils cap a la frontera amb Turquia fan témer una catàstrofe humanitària. La regió d’Idlib, situada al nord del país, limita amb Turquia al nord-oest i des de la caiguda d’Alep l’any 2016 està rodejada per forces governamentals. El territori està controlat per les milícies jihadistes de Tahrir al-Xam -l’antic Front al-Nusra- i les minvades tropes de l’Exèrcit Lliure de Síria.

Les Nacions Unides han expressat la preocupació per “la seguretat i la protecció de desenes de milers de persones al sud d’Idlib i la zona rural de Hama, al nord-est de Síria, on les hostilitats en curs han causat centenars de morts i ferits civils”. En una roda de premsa a Nova York, dilluns passat, el portaveu de l’ONU, Stéphane Dujarric, va indicar que “amb el començament de l’hivern l’existència de refugis segurs és una de les màximes preocupacions, perquè moltes famílies estan fugint cap a zones que ja estan atapeïdes o cap a comunitats amb recursos empobrits”. Segons Dujarric, a més, 13 milions de persones a tot Síria necessiten ajuda bàsica i protecció.

L’avanç de l’exèrcit sirià

Ahmad al-Dbis, responsable d’una xarxa d’hospitals a Síria, va assegurar al diari britànic The Guardian que l’exèrcit de Baixar al-Assad ha estat atacant “sistemàticament” els centres mèdics de la regió. “Els principals objectius són privar les persones de l’assistència sanitària, matar treballadors mèdics de l’oposició i empènyer la gent a fugir”, va assegurar. Però més enllà d’aquestes denúncies, els esforços de l’exèrcit sirià es concentraven ahir en les proximitats de la base aèria d’Abu al-Duhur, controlada per l’oposició des del 2015. La conquesta d’aquest aeroport permetria a les forces de Baixar al-Assad dirigir-se amb més facilitat cap a Idlib, la capital de la província, o crear un corredor amb Alep, al nord, aïllant les forces rebels i salafistes a l’est.