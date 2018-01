Primer dia de tancament parcial de l'administració nord-americana

Els Estats Units han començat la primera jornada laborable sota el tancament parcial de l'administració nord-americana: milers de funcionaris estan aturats i molts edificis oficials romanen tancats. Demòcrates i republicans no s'han posat d'acord i el pressupost del 2018 podria acabar aviat. El líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, ha anunciat aquest dilluns de matinada que la Cambra Alta votarà un projecte de llei per desbloquejar la situació. L'administració està tancada parcialment des de divendres per la manca d'acord entre republicans i demòcrates sobre 800.000 joves immigrants que van arribar al país quan eren menors d'edat (els anomenats 'dreamers') i que Donald Trump vol deixar sense papers, cosa que ha impedit l'aprovació del pressupost federal. El bloqueig de l'administració ha marcat el primer aniversari de la investidura de Trump.

El projecte de llei anunciat per McConnell permetria mantenir oberta l'administració federal fins al 8 de febrer, cosa que donaria temps a demòcrates i republicans a negociar el pressupost. Davant del ple de la Cambra Alta, el republicà ha intentat convèncer l'oposició demòcrata prometent que impulsarà el debat per donar una sortida als 'dreamers'. El programa amb què l'administració Obama va protegir aquests joves de la deportació, anomenat DACA, expira el 5 de març perquè Trump el va cancel·lar al setembre. De fet, els demòcrates van impedir divendres l'aprovació del pressupost federal exigint a Trump que regularitzés la situació d'aquests joves.

"Encara hem d'arribar a un acord sobre el camí que seguirem, acceptable per a les dues parts", ha aclarit Chuck Schumer, portaveu de la minoria demòcrata, després de l'anunci de McConnell.