El govern d’EUA comença un tancament parcial per manca d'acord en immigració

El Govern dels Estats Units ha començat aquesta mitjanit un tancament parcial de les seves activitats per manca de fons per finançar-les, després que republicans i demòcrates no arribessin a cap acord pressupostari al congrés. El tancament coincideix amb el primer aniversari del president Donald Trump a la Casa Blanca. De fet, Trump tenia previst viatjar a Florida per celebrar l'efemèride amb una gran festa a la seva mansió Mar-a-Llac de Palm Beach, però finalment ha cancel·lat el vol i es queda a Washington.

La Cambra Baixa ja havia aprovat amb 230 vots a favor i 197 en contra els fons per finançar el Govern fins al febrer, però faltava el vistiplau del Senat, que finalment no ha arribat. Els demòcrates han aconseguit els vots suficients per bloquejar la proposta pressupostària republicana aprovada pel congrés, provocant el temut 'shut down'. Es tracta del primer tancament de l'Executiu des d'octubre de 2013, quan el llavors president Barack Obama va afrontar 16 dies de paràlisi pel bloqueig que van exercir els republicans.

Minimitzar l'impacte a la població

Obama va afrontar l'últim tancament de l'executiu per manca de pressupost enviant més de 800.000 treballadors públics -els considerats "no essencials" - a casa suspesos de feina, va tancar museus i parcs nacionals i va cancel·lar tractaments experimentals en els centres mèdics d'investigació federals. El Govern de Trump ha assegurat que, ara, provarà de minimitzar l'impacte en la població, evitant per exemple el tancament dels parcs nacionals.

No obstant això, la Casa Blanca ja ha anunciat que prescindirà de més d'un miler dels seus 1.715 treballadors i el cap del Pentàgon, James Mattis, ha dit que algunes operacions militars d'intel·ligència queden suspeses a l'espera de fons.

La reforma migratòria, clau de la manca d'acord

La proposta que el Senat ha tombat aquesta mitja nit dotava de finançament al Govern només fins al 16 de febrer, perllongant així el termini de negociació entre demòcrates i republicans per uns pressupostos definitius. Més enllà de la pressió dels demòcrates al Govern de Trump, el moll de la qüestió de l'actual tancament està en el futur dels prop de 800.000 joves indocumentats coneguts com "dreamers" o "somiadors".

L'estatus legal amb què Obama va dotar a aquests joves expira el pròxim 5 de març, data a partir de la qual podran ser deportats després que Trump acabés amb el programa que els protegeix (DACA). Els demòcrates condicionaven el seu suport als comptes al fet que Trump i els republicans accedissin a regularitzar els joves, però aquests no han donat cedit.

Un cop consumat el tancament, la Casa Blanca ha emés un comunicat advertint als demòcrates que "no negociarà" l'estatus dels "somiadors" per aconseguir nous fons i que no s'asseurà a parlar de la reforma migratòria fins que desbloquegin la situació. "No negociarem l'estatus d'immigrants il·legals mentre els demòcrates mantenen als nostres ciutadans legals ostatges de les seves insensates demandes. Aquest és un comportament de perdedors obstruccionistes, no de legisladors", s'afirma en la nota de la Casa Blanca.

Amb el Govern tancat, republicans i demòcrates ja han començat unes negociacions a contrarellotge en què tots dos tractaran de no quedar davant del poble nord-americà com els responsables de la situació de paràlisi en què han sumit a l'Executiu. Els dos partits són conscients que s'enfronten a eleccions al Congrés al novembre i mentre els demòcrates no volen arriscar els escons que posen en joc, els republicans no volen ser vistos com incapaços de gestionar la seva majoria.

Es tracta, de fet, de la primera vegada en la història que es produeix un tancament de Govern amb un mateix partit, en aquest cas el republicà, controlant la Casa Blanca i les dues cambres legislatives. El líder dels republicans al Senat, Mitch McConnell, ja ha iniciat els tràmits per dur a votació una nova proposta per finançar al Govern fins al 8 de febrer, en lloc del 16, encara que no està clar que tingui el suport dels demòcrates.

Per la seva banda, el líder demòcrata, Chuck Schumer, va dir que Trump i ell havien negociat ja un acord en la tarda de divendres, però va acusar el president de fer-se enrere davant les pressions del seu partit.