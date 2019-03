Líders vells per a països joves

Les tres dècades fortes

El gruix dels mandataris tenen entre 50 i 80 anys. Hi ha tres presidents en els 90 anys –a Malàisia, Tunísia i Kuwait– i cap per sota dels 33 de l’austríac Sebastian Kurz. Molts països de l’Amèrica Llatina fixen en els 35 anys l’edat mínima per optar a la presidència.

L’esquerda africana

El continent més jove té la classe dirigent més envellida. L’Àfrica evidencia el salt generacional, amb líders que de mitjana tenen 65 anys i poblacions de majoria adolescent o en la primera joventut. És a dir, governadors i governats estan separats per tres generacions. Paradoxalment, els líders europeus són els més joves –se situen en una mitjana de 54 anys– i administren una ciutadania de més de 40. A l’Amèrica del Sud la majoria de països fixen mínims per a la presidència i, com a l’Àsia, hi ha una bretxa de tres dècades.

Dones: poques i joves

Només deu dones –sense comptar les reines– porten el lideratge d’un país al món. Un magre balanç en un llistat de 195 estats reconeguts.#A diferència de fa uns pocs anys destaca l’absència de dones dirigents a l’Àfrica i l’Amèrica del#Sud. Per contra, el gruix és a Europa i Oceania. Són poques, però el perfil de les líders actuals s’ajusta més a l’estructura d’edat que hi ha als seus països que no pas la dels seus homòlegs homes.#La mitjana d’edat de les caps d’estat i de govern se situa en els 57 anys, 20 més que la població, enfront dels 30 dels homes.