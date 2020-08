Donald Trump: "Ningú estarà segur en l'Amèrica de Joe Biden"

Cal remuntar fins la Segona Guerra Mundial per trobar un president que hagi acceptat la nominació del seu partit a la presidència des de la Casa Blanca. Ho va fer el demòcrata Franklin D. Roosevelt amb un discurs difós per la ràdio, l'any 1940. Eren uns altres temps. Els Estats Units participaven en una lluita mundial contra el feixisme. Aquesta passada matinada, el president Donald Trump ha ofert el seu discurs d'acceptació des dels jardins de la Casa Blanca, amb la façana sud com a escenari majestuós, i davant més d'un miler de convidats, sense mascareta en la majoria de casos, asseguts colze amb colze. Una apropiació trumpista del símbol de tots els nord-americans per assenyalar els nous enemics del país, vuitanta anys després. Ja no són fora, sinó a casa. Són els demòcrates de Joe Biden, que, amb una "agenda socialista", volen "enderrocar el nostre preuat destí", ha advertit Trump.

Els Estats Units no són un règim totalitari, però la clausura de la convenció republicana ha recordat, en alguns moments, alguns actes d'exaltació de líders de països amb menys tradició democràtica. És innegable, a aquestes altures, que ja no existeix el Partit Republicà. El 2020, consumits tres anys i mig de la presidència de Trump, es tracta d'un col·lectiu rendit al mandatari. Trump és un ídol de culte, i l'última nit ha estat la culminació de l'exaltació de la seva figura. Ivanka Trump, la seva filla i assessora, l'ha presentat com un home a qui els treballadors acudeixen "amb llàgrimes als ulls" per agrair-li que sigui "l'únic" que lluita per ells; com un president "que sent una profunda compassió pels que han estat tractats injustament"; com un líder que té "l'habilitat de construir consensos" i és un "defensor del sentit comú". Segons Ivanka Trump, "mentre els polítics escullen el partit, el nostre president escull la gent".

651x366 El jardí de la Casa Blanca, ple de gent sense distància de seguretat ni, en molts casos, mascareta, durant el discurs del president Donald Trump a la convenció republicana / EFE/EPA/Erin Scott El jardí de la Casa Blanca, ple de gent sense distància de seguretat ni, en molts casos, mascareta, durant el discurs del president Donald Trump a la convenció republicana / EFE/EPA/Erin Scott

I, com a president del poble, Donald Trump ha recuperat un dels seus missatges populistes clàssics: "Vénen a per mi perquè estic lluitant per vosaltres". Trump com a últim baluard davant la barbàrie promoguda pel Partit Demòcrata i els mitjans de comunicació, que oculten una veritat de la que "no volen escriure". Trump com l' outsider que ha fet vinclar el genoll als polítics de carrera, que estan "furiosos" amb ell "perquè, en comptes de posar-los a ells primer", va posar "Amèrica primer". Trump com a heroi que abandona "una bona vida" per "no fer res més que lluitar per vosaltres". Trump com a encarnació i defensor de l'ansiat "somni americà", que avui està "en perill". El risc és Joe Biden: "Si li donen l'oportunitat, serà el destructor de la grandesa americana". En paraules del president, "l'historial de Biden és una llista vergonyosa de les traïcions i els errors més catastròfics".

Setanta minuts de discurs plagats d'exageracions i mentides. Mentida en presumir de "la taxa de mortalitat més baixa" per covid-19 entre els països desenvolupats (Estats Units tenen lloc al podi). Mentida en l'asseveració que Joe Biden "retirarà fons a la policia" (ha defensat, de fet, "donar més diners a la policia"). Mentida en l'afirmació que Biden "recolza els avortaments" fins i tot "fins el moment del naixement" (no hi ha testimonis d'una declaració així del demòcrata). Mentides, exageracions i una defensa tancada de la policia per reafirmar el seu missatge de "llei i ordre" enfront "el govern de la torba" promogut pels demòcrates, que portarà "aldarulls, saquejos, incendis i violència" als carrers de tot el país. "Ningú estarà segur en l'Amèrica de Joe Biden", ha sentenciat el president.

En la vetllada d'una marxa convocada a Washington per denunciar la violència policial i el racisme sistèmic, Donald Trump ha ignorat, un cop més, qualsevol referència a aquella realitat, i ha defensat que "una majoria aclaparadora" d'agents "són nobles, valents i honrats", al mateix temps que ha incidit en el missatge de repressió cap als "suposats manifestants pacífics". Entre línies, un missatge amb profundes arrels a la història racista del país. Si no existeix la violència policial contra els afroamericans però s'esmenta repetidament la violència que ha sorgit en algunes de les manifestacions que la denuncien, sembla senzill concloure que afroamericans i violència són sinònims. Trump, no obstant, assegura ser el president que "ha fet més pels afroamericans" des de Lincoln. "Ho dic molt modestament", ha aclarit.