Suspenen finalment les eleccions de Polònia per covid-19

Finalment els polonesos no votaran aquest diumenge. Després de dies de polèmica per la intenció del govern que els comicis presidencials es fessin íntegrament per correu a causa de les restriccions imposades pel coronavirus, finalment s'han ajornat a una nova data que encara no s'ha concretat. El viceprimer ministre Jacek Sasin ha assegurat que, tot i que encara no saben quan es faran, no és probable que tinguin lloc abans del juny.

Malgrat que la data de les eleccions és ara mateix un misteri, sembla clar que el govern veu en el vot per correu l'única opció per tirar-les endavant en el context de la pandèmia. Per això el Parlament polonès (Sejm) ha aprovat una llei que estipula que en les pròximes eleccions presidencials només es podrà votar per correu. La llei, que queda pendent de la signatura del president, ha rebut llum verda de la cambra baixa amb 236 vots a favor, 213 en contra i onze abstencions.

Crítiques de l'oposició

Els comicis que s'havien de fer aquest diumenge tenien com a principal favorit l'actual president del país, Andrzej Duda, que tot i ser independent rep el suport del partit d'extrema dreta Llei i Justícia (PiS), encapçalat per Jaroslaw Kaczynski. L'àmplia majoria que el PiS té al Parlament va ser clau perquè s'aprovés l'ara ajornada convocatòria d'eleccions. En canvi al Senat, on la majoria és de l'oposició, la convocatòria va ser tombada per 50 vots en contra, 32 a favor i una abstenció.

La decisió d'endarrerir les eleccions es va prendre aquest dimecres a última hora després que el Tribunal Suprem rebutgés les primeres eleccions en la història de Polònia que s'havien de fer exclusivament a través de vot per correu. També era contrària a aquesta opció l'oposició, que demanava el boicot de les eleccions argumentant que una votació per correu a escala estatal portaria a una baixa participació i podria infringir la confidencialitat del vot.

Més enllà de la polèmica pel sistema de votació, tant l'oposició com uns quants actors internacionals havien indicat que Duda havia sigut l'únic candidat que havia pogut fer campanya, perquè els seus rivals s'han hagut de cenyir a les normes de confinament decretades per aturar l'expansió del coronavirus.

Un cop ajornada la votació, els partits al govern (el PiS i Polònia Junta) han assegurat en un comunicat que "davant el rebuig de l'oposició a totes les propostes" per celebrar-la en la data prevista, "han preparat una solució que garantirà als polonesos anar a votar". Però el govern encara no ha explicat aquesta solució. Aquest dijous, Jaroslaw Gowin, membre de la coalició de govern i partidari de l'ajornament de les eleccions, subratllava la necessitat de garantir que la votació fos "segura, democràtica i transparent". En aquest sentit, ha remarcat que l'acord per posposar els comicis "garantirà que no es posi en dubte la seva legitimitat", segons ha informat Bloomberg.

Una altra de les veus destacades contra les eleccions impulsades pel PiS era l' expresident del Consell Europeu i exprimer ministre polonès Donald Tusk, que fa uns dies ja va llançar una crida a boicotejar-les. Per a Tusk, els comicis eren una estratègia del PiS per reforçar el seu poder i tirar endavant algunes de les seves controvertides reformes, com ara la nova llei per organitzar la justícia.

La notícia de l'ajornament ha sigut rebuda amb cautela per la Comissió Europea, que ha assegurat que seguirà de prop l'organització dels futurs comicis. De fet, l'organisme europeu té obert un expedient contra Polònia per la seva llei de reforma de la justícia, perquè considera que atempta contra la independència de la justícia i els drets fonamentals europeus.