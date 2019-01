La Unió Africana desconfia dels resultats electorals del Congo i atura el procés

Més incertesa i tensió a causa de les eleccions presidencials de la República Democràtica del Congo (RDC), celebrades el passat 30 de desembre. Aquest divendres la Unió Africana (UA) ha instat les autoritats del país africà a suspendre la proclamació final dels resultats dels comicis perquè, com s'havia reiterat en els últimes dies, les dades provisionals publicades fa una setmana presenten "dubtes seriosos" sobre la seva autenticitat.

En una reunió entre caps d'estat i de govern africans celebrada a última hora de dijous a Adis Abeba, a Etiòpia, es va arribar a la conclusió que "hi ha molts dubtes sobre la conformitat dels resultats provisionals" proclamats per la comissió electoral congolesa, a qui acusen d'haver permès la manipulació de les paperetes per donar la victòria a l'opositor Félix Tshisekedi.

"Per tant, els caps d'estat i de govern han demanat la suspensió de la proclamació dels resultats finals de les eleccions", que estava prevista per a aquest divendres o dissabte, ha apuntat la UA en un sorprenent comunicat emès des de la seva seu a la capital etíop.

Els mandataris han acordat "enviar urgentment a la RDC una delegació d'alt nivell" integrada pel president de torn de la Unió, el governant de Ruanda Paul Kagame, i altres caps d'estat i govern. Aquesta delegació, doncs, "buscarà interactuar amb tots els actors congolesos amb la finalitat d'arribar a un acord sobre una sortida de la crisi postelectoral que viu el país", tal com apunta el comunicat difós per la UA.

Una decisió sorprenent

La decisió ha causat sorpresa perquè, fins a dia d'avui, la Unió Africana mai havia anat tan lluny. En altres ocasions, l'organisme s'havia limitat a manifestar que havia "pres nota" dels resultats provisionals i havia instat a mantenir la pau, però mai hi havia intervingut directament.

Segons els resultats provisionals publicats per la Comissió Electoral Nacional Independent, Tshisekedi va obtenir el 38,57% dels vots; seguit del també opositor Martin Fayulu, amb el 34,86%, i de l'oficialista i delfí del president sortint, Joseph Kabila, Emmanuel Shadary, amb el 23,84% de suport.

540x306 El candidat opositor Martin Fayulu, que ha denunciat obertament el frau electoral, durant el dia de la votació el passat mes de desembre. / BAZ RATNER / REUTERS El candidat opositor Martin Fayulu, que ha denunciat obertament el frau electoral, durant el dia de la votació el passat mes de desembre. / BAZ RATNER / REUTERS

Però Fayulu, diputat nacional i exempresari petrolier, va rebutjar aquests resultats i els va titllar de completament falsos i "inventats", mentre que altres organismes del país van mostrar també les seves sospites. De fet, el mateix Fayulu va impugnar els resultats el 12 de gener davant del Tribunal Constitucional i va reclamar un recompte manual de vots.

El diputat reitera que la seva formació va obtenir un 61% dels vots totals, i no el 34,9%.

Pressió internacional

La comunitat internacional també s'ha posicionat. La Unió Europea, per exemple, ha instat la RDC a publicar les actes d'escrutini de les eleccions per apaivagar els dubtes sobre el triomf de Tshisekedi, mentre des dels Estats Units s'ha exigit un "aclariment" que també calmi aquesta sensació de dubte i desconfiança creixent.

Els comicis del 30 de desembre van posar fi a dos anys d'incertesa política, des que el president Kabila –en el poder els últims 18 anys– va tancar per llei el seu segon i últim mandat i va decidir abandonar, finalment, el càrrec que, des del 2016, havia ocupat a la força.