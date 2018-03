En marxa les presidencials a Rússia amb Putin com a principal favorit

Els col·legis electorals han obert aquest diumenge a Moscou i tota la part central de Rússia per unes eleccions presidencials sense intriga en què uns 110 milions de russos estan convocats a les urnes per escollir el seu líder pels pròxims sis anys.

La maratoniana jornada va començar ahir a la nit a les regions més orientals del país –Kamtxatka, Txukotka i Magadan–, on ja falten poques hores perquè tanquin els col·legis. Aquest matí, l'actual president i principal favorit a guanyar els comicis, Vladímir Putin, ja ha votat en un col·legi electoral de Moscou.

Com a tot el país, els ciutadans russos podran exercir el dret a votar fins a les 20.00, hora local. Rússia té fins a 11 fusos horaris diferents, de manera que la jornada de votacions haurà durat 21 hores quan s'acabin les eleccions a Kaliningrad, la part més occidental del país, on tancaran a les 17.00 d'aquest diumenge.

La votació es farà en més de 97.000 col·legis a Rússia i en 400 més a 145 països de tot el planeta, encara que els russos que viuen a Ucraïna no podran exercir el dret a vot. El govern d'aquest país ha anunciat que no els permetrà votar a les delegacions diplomàtiques russes on Moscou ha instal·lat col·legis electorals perquè considera Rússia un "país agressor", i les seves eleccions presidencials, "il·legals". On sí que hi haurà votacions és a Crimea, que participarà per primera vegada en unes presidencials russes en el quart aniversari de la seva annexió.

Segons tots els sondejos, Putin guanyarà amb facilitat els comicis i podria acostar-se al 70% dels suports, un resultat històric per al líder rus, que en lloc de patir el desgast guanya adeptes arreu del país tot i els seus 18 anys al poder. En segon lloc en intenció de vot s'hi situa el candidat comunista, el milionari estalinista Pàvel Grudinin, amb un 7% dels sufragis.