L'enderrocat líder del Sudan, Omar al-Baixir, tancat en una presó d'alta seguretat

Hi havia poca informació sobre on era l'enderrocat líder del Sudan, Omar al-Baixir, des que fa una setmana es va veure obligat a dimitir degut a les multitudinàries protestes al país en contra del seu règim. Aquest dimecres, però, s'ha sabut que el dictador – que va accedir a la presidència el 1989 per mitjà d’un cop d’estat– ha sigut traslladat a la presó sudanesa de màxima seguretat de Kobar.

Cop d'estat al Sudan: cau un altre veterà dictador àrab

Després de la seva renúncia, els militars, que van donar suport a les mobilitzacions, el van detenir, i segons l'agència de notícies Reuters, durant aquest període hauria estat retingut a l'interior de la seva residència presidencial.

Segons informacions de Reuters, una font del centre penitenciari, situat a la capital sudanesa, Khartum, afirma que Al-Baixir estarà reclòs en règim d'aïllament i rodejat d'altes mesures de seguretat.

Uganda li ofereix asil polític

Paral·lelament, aquest dimecres el govern ugandès ha assegurat que s'ha estat plantejant oferir asil polític a l'expresident sudanès, acusat de vulnerar en diverses ocasions els drets humans i de cometre autèntiques barbaritats a la regió de Darfur.

L'anunci ha generat polèmica al país africà. I més, tenint en compte que Al-Baixir té una ordre de detenció emesa pel Tribunal Penal Internacional.

Henry Oryem Okello, ministre d'Exteriors ugandès, ha confirmat a Reuters aquest oferiment i ha deixat clar que el seu govern no es disculparà per "plantejar-se donar asil a Al-Baixir".

Els militars suspenen la Constitució al Sudan

Al-Baixir, de 75 anys, s'havia enfrontat a 16 setmanes de manifestacions provocades per l'augment dels costos dels aliments, l'elevat atur i la repressió creixent durant les seves tres dècades al poder.

Tot i la renúncia del mandatari, la població continua protestant perquè exigeix mesures més profundes. Volen acabar amb tot el règim i no es refien del paper actual de l'exèrcit, que ha ocupat el buit de poder deixat per la dimissió d'Al-Baixir.