El fiscal especial del 'Russiagate' presenta nous càrrecs contra dos exassessors de Trump

El fiscal especial del 'Russiagate', Robert Mueller, ha presentat nous càrrecs criminals contra els antics responsables de la campanya del president Donald Trump, Paul Manafort i Rick Gates, als qui acusa de frau bancari i evasió fiscal.



L'acusació de 32 càrrecs presentada per Robert Mueller a Alexandria, Virginia, assegura que Manafort, amb l'ajuda de Gates, va blanquejar més de 30 milions de dòlars i que tots dos van utilitzar fons de comptes secrets 'offshore' per donar-se una vida de luxe.



Manafort i Gates ja s'enfronten a càrrecs criminals per part de l'oficina de Mueller a la cort federal de Washington, DC, que inclouen conspiració per rentar diners, conspiració per defraudar als Estats Units i per no haver-se registrat com a agents estrangers pel treball que van dur a terme en nom d'un partit polític ucraïnès pro-rus.



Els dos exassessors de Trump estan entre les primeres imputacions dinde de la investigació de Mueller sobre la suposada col·lusió amb Rússia de l'equip de campanya de Trump durant les presidencials del 2016, però les acusacions fins ara no inclouen la de col·lusió sinó que es limiten a delictes econòmics. Tant Trump com el Kremlin han negat sempre la intromissió de Rússia en la campanya.

Els últims càrrecs contra Manafort, que va ser el director de la campanya de Trump durant cinc mesos el 2016, i Gates, que era el gerent de la campanya adjunta, no esmenta el seu treball per a la campanya Trump. Jason Maloni, portaveu de Manafort, assegura que Manafort és innocent dels nous càrrecs que, remarca, "no tenen res a veure amb Rússia i amb les eleccions del 2016".