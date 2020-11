L'exèrcit etíop acusa el director de l'OMS d'armar les forces de Tigre

El cap de l'exèrcit d'Etiòpia, Berhanu Jula, ha acusat aquest dijous el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus, de donar suport al Front Popular d'Alliberament de Tigre (FPAT) en el conflicte armat que afecta el país. Tot i que va néixer a Asmara (actualment capital d'Eritrea, però llavors part d'Etiòpia), la família de Tedros és d'ètnia tigre i procedia de la regió homònima, en guerra contra el govern etíop des de fa dues setmanes.

"És membre del comitè central del FPAT. Què se'n pot esperar? No esperem que es posi del costat del poble etíop i condemni el FPAT", va assenyalar el tinent general Berhanu en una roda de premsa que va tenir lloc dimecres però que s'ha difós aquest dijous per la televisió estatal d'Etiòpia. Segons ell, Tedros "ha estat pressionant" els països veïns d'Etiòpia "perquè condemnin la guerra" i ha ajudat el FPAT "a aconseguir armes", tot i que no n'ha aportat cap prova. El cap de l'exèrcit ha demanat que Tedros fos apartat de la direcció de l'OMS, i ha assenyalat que el govern etíop té la potestat de fer-ho.

El secretari d'Estats d'Afers Exteriors del país, Redwan Hussien, ha assenyalat en la mateixa direcció en una roda de premsa aquest dimecres: "Estem decebuts amb ell, perquè s'hauria d'haver comunicat amb nosaltres abans d'optar per mobilitzar pressió diplomàtica sobre nosaltres".

Promotor de la salut i la pau

Tedros no s'ha pronunciat de moment sobre aquestes acusacions, però la directora regional de l'OMS per a l'Àfrica, Matshidiso Moeti, sí que s'hi ha referit aquest dijous en una roda de premsa: "Conec Tedros. És algú que promou amb passió la salut global, que promou la bona salut de la gent i que promou la pau. Això és el que jo conec de Tedros com a persona, com a col·lega, que conec des de fa uns quanta anys", ha dit, segons recull Efe.

Abans de ser escollit el maig del 2017 per ocupar la direcció general de l'OMS (un càrrec que li ha donat una gran notorietat durant els últims mesos, arran de la pandèmia de covid-19), Tedros havia sigut ministre de Salut (2005-2012) i d'Afers Estrangers (2012-2016) d'Etiòpia durant un període en què el país estava governat pel Front Popular d'Alliberament de Tigre. De fet, aquesta formació estava integrada dins del Front Democràtic Revolucionari Popular Etíop, de la qual formaven part també partits d'altres ètnies, com l'amhara o l'oromo, i que va governar Etiòpia des del 1991 (quan va fer caure l'anterior règim comunista) fins a la seva dissolució, l'any passat. El FPAT, però, era la força hegemònica de la coalició fins que el 2018 els oromo van aconseguir imposar l'actual primer ministre, Abiy Ahmed.

El Nobel de la pau etíop, a punt de provocar una guerra civil

El FPAT denuncia que, des de la seva arribada al poder, Ahmed (guardonat amb el premi Nobel de la pau el 2019) ha bandejat els tigre i ha forçat la dimissió de les persones d'aquesta ètnia que ocupaven càrrecs de responsabilitat. La setmana passada, quan ja havia esclatat el conflicte a Tigre, la Unió Africana va destituir, a instàncies del govern etíop, el seu cap de seguretat, G ebreegziabher Mebratu Melese, d'ètnia tigre.

Assalt a la capital

Des de l'esclat de la guerra, el 4 de novembre, ja hi ha hagut centenars de morts i milers de persones han abandonat la regió de Tigre per refugiar-se al Sudan: aquest dimarts l'ACNUR va xifrar en 27.000 el nombre de refugiats, però les autoritats sudaneses ja parlaven de 34.000.

Dimecres, l'exèrcit etíop va posar en el punt de mira la capital de la regió, Mekele, en la que, segons Ahmed, ha de ser la batalla que tanqui el conflicte. Aquest dijous, les tropes governamentals eren a uns 150 quilòmetres de la ciutat. El FPAT, però, adverteix que Tigre és "un infern per als seus enemics".