L’exjugador de criquet Imran Khan, escollit nou primer ministre del Pakistan

L'anunci de l'elecció de Khan ha tingut lloc enmig de protestes dels diputats opositors, que han paralitzat la sessió d'investidura per denunciar el suposat frau electoral comès durant les eleccions del 25 de juliol. Malgrat això, els partits que s'hi oposaven no han aconseguit posar-se d'acord amb el Partit Popular del Pakistan (PPP) de Bilawal Bhutto, que s'ha abstingut a la votació, per votar Sharif com a primer ministre.

Imran Khan guanya les eleccions al Pakistan

L'exjugador es va imposar als comicis del passat 25 de juliol amb la promesa de fer "un nou Pakistan", de lluitar contra la corrupció i de millorar la vida dels pobres. Durant anys Imran Khan havia intentat, sense èxit, aconseguir el lideratge d’aquesta república islàmica, que fa temps que lluita contra la pobresa, l’extremisme, l’estancament econòmic i la inestabilitat. Però aquesta vegada Khan ha trobat un aliat molt poderós per accedir al poder: l’exèrcit del Pakistan.

Aquesta és la segona vegada en la història del país que un govern acaba un mandat electoral complet i dona pas a un de nou. El Pakistan ha estat governat per dictadures militars la meitat dels seus 71 anys d'història.