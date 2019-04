L'expresident del Perú Alan García es dispara un tret en el moment en què havia de ser detingut

L'expresident del Perú Alan García s'ha disparat un tret al seu domicili de Lima en el moment en què havia de ser detingut per ordre de la justícia peruana per suposats delictes de corrupció vinculats al cas Odebrecht, segons mitjans locals peruans. Enmig d'una gran confusió, l'exmandatari ha sigut ingressat a l'hospital Casimiro Ulloa de Lima, on va ser traslladat per la policia.

Testimonis consultats per la televisió peruana han explicat que García ha entrat al centre hospitalari cobert d'una manta vermella i, poc després, s'ha vist entrar el seu fill.

Alan García va ser president del Perú entre 1985 i 1990, i va repetir al capdavant de l'executiu en un segon període, entre el 2006 i el 2011.