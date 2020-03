Els fanàtics del Brexit diuen que "no hi ha raó" per retardar-ne la transició

Pràcticament al mateix temps que el negociador en cap de la Unió Europea (UE) en les negociacions del Brexit i del post-Brexit, Michel Barnier, ha anunciat aquest dijous que havia donat positiu per coronavirus, una de les veus més radicals a favor del trencament amb el bloc de Brussel·les, el diputat conservador Mark Francois, ha afirmat al Daily Express que "no hi ha raó" per endarrerir les converses sobre la futura associació comercial i d'altres àmbits amb la UE. "Afortunadament, la tecnologia moderna, com les videoconferències o Skype, permet perfectament negociar a distància, sense haver d’estar físicament a la mateixa sala", ha valorat.

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe.

Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

"Vull informar-vos que he donat positiu pel Covid-19. Estic bé i amb bon humor. Segueixo totes les instruccions necessàries, com fa el meu equip. Per a tots els ja afectats, i per a tots aquells que es troben aïllats: ho aconseguirem junts", ha dit Barnier des del seu perfil de Twitter. L'alt funcionari europeu és un dels 1.795 casos oficials que hi ha a Bèlgica.

La pandèmia mundial de Covid-19 ha provocat la cancel·lació de les negociacions presencials entre el Regne Unit i la UE, previstes per a aquesta setmana. Tot i així, les parts van intercanviar aquest dimecres diversos esborranys de textos legals.

El cert, però, és que el Brexit, formalitzat el 31 de gener, ha passat a ser l'últim problema de Boris Johnson, i de la Unió Europea. I encara que aquest dimecres mateix, en la conferència de premsa diària, Boris Johnson va insistir que no allargarà el període de transició, que acaba el 31 de desembre, el més probable és que els esdeveniments el devorin, com també devorin els fanàtics contraris a les institucions comunitàries.

En un context dramàtic com l'actual, els progressos substancials són molt poc probables. La paradoxa de la situació és que un Brexit a la valenta a finals d'any seria molt poc desitjable des del punt de vista econòmic en condicions normals. En les presents, només afegiria una gota d'aigua en un mar d'enormes problemes al qual el món occidental no s'havia enfrontat mai fins ara.