El feixisme reapareix a Itàlia

L’auge de moviments neofeixistes que reconeixen obertament admiració per Benito Mussolini i defensen l’expulsió dels immigrants als seus països d’origen preocupa a Itàlia. Un estudi de l’Observatori Europeu sobre la Seguretat va revelar que el 46% dels italians tenen por dels immigrants. És la dada més alta dels últims deu anys. Més de 70 anys després de la mort del Duce, velles proclames com “Els italians primer” tornen a ressonar a les places.

“La immigració és un factor negatiu. És inútil negar-ho. Els immigrants creen inseguretat i ens contagien les seves malalties”, assegura a l’ARA Roberto Fiore, líder del moviment Força Nova, un partit d’extrema dreta que va néixer fa 20 anys i que té més d’un centenar de seus repartides pel país. El partit porta gairebé dos anys organitzant rondes ciutadanes de matinada als barris de Roma on hi ha més presència d’immigrants. El seu líder afirma que només pretenen protegir les dones i la gent gran de l’“amenaça estrangera”. Fundat el 1997, s’inspira en la Guàrdia de Ferro, un moviment antisemita romanès de principis del segle XX i es nodreix de nacionalisme i xenofòbia.

Força Nova no va aconseguir superar en les últimes eleccions generals del 2013 el llindar mínim de vots per accedir al Parlament, però Fiore, que el 1985 va ser condemnat per pertinença a banda armada i associació subversiva, ja té experiència en política. El 2007 va ser europarlamentari amb la coalició Alternativa Social. I les eleccions de diumenge podrien obrir-li les portes de les institucions italianes.

“Itàlia no es divideix entre feixistes i antifeixistes. Aquesta distinció convé als que donen suport a la invasió d’immigrants que volen destruir la classe mitjana, la família i els principis fonamentals de la nació”, explica Fiore. “Tots aquests anys de mal govern ens fan pensar que en el fons un estat on no hi havia atur i existia la classe mitjana no era tan desastrós”, afegeix.

Revenja racista

El tiroteig protagonitzat per un excandidat local de la Lliga contra diversos immigrants a la localitat de Macerata el 3 de febrer -després de la mort d’una jove de 18 anys a mans presumptament d’un traficant de drogues nigerià- ha sigut l’excusa perfecta perquè Força Nova i altres grups d’ideologia feixista hagin pres els carrers durant la campanya electoral. “No estem d’acord amb el que ha fet, però alhora entenem que hi ha una sensació de frustració i ràbia de la població. No és just criminalitzar una persona que ha fet una cosa mal feta però que ha actuat motivat per un fet d’una gravetat inaudita”, diu Fiore, que va convocar una concentració a Macerata, on van matar la jove, a la qual van acudir centenars de manifestants.

La setmana passada 30 militants de la formació van ocupar un estudi de televisió mentre s’emetia en directe una tertúlia política per exigir poder intervenir-hi perquè el dia anterior el líder del seu partit a Sicília havia sigut emmordassat i apallissat a Palerm. En les últimes setmanes hi ha hagut més de 70 enfrontaments entre grups feixistes i d’extrema esquerra. Una onada de violència que no es produïa des de la dècada dels 80.

Però l’univers dels neofeixistes a Itàlia és ampli i variat. CasaPound és el col·lectiu europeu d’ultradreta que s’estén amb més rapidesa. Compta amb centenars de seus i dos alcaldes convertits, o sigui, que es van adherir a la formació després de guanyar les eleccions amb altres partits. El seu objectiu, com el de Força Nova, és entrar a les institucions. Fa cinc anys va obtenir l’1% dels vots.

El 2003 CasaPound van ocupar un edifici al barri romà de l’Esquilino, on es concentra un gran nombre de població immigrant, i van plantar-hi seu i bandera. La seva força està en la diversificació. CasaPound és més que un partit: té bars, gimnasos, una emissora de ràdio i fins i tot una ONG. El sociòleg Emanuele Toscano, autor del llibre Dentro e fuori CasaPound, sosté que és un col·lectiu més perillós que altres grups aparentment més violents. “És una taca d’oli cada vegada més gran”.

Però el missatge xenòfob no és patrimoni exclusiu de grups ultres. Amnistia Internacional ha analitzat la violència dels missatges polítics durant la campanya electoral i ha arribat a la conclusió que el 95% de les declaracions racistes provenien del centredreta: Silvio Berlusconi va prometre expulsar més de 600.000 immigrants si guanyava les eleccions, assumint el missatge més radical de la Lliga, que ha fet de la batalla contra els immigrants i la defensa de l’estat el seu principal objectiu. CasaPound no amaga la seva admiració per la Lliga i s’ha ofert a a donar suport a un govern encapçalat pel seu líder, Matteo Salvini, que porti Itàlia fora de l’euro i expulsi tots els immigrants. “A partir del 5 de març em reuniré amb tots”, ha contestat Salvini.