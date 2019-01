Almenys 20 morts i 80 ferits en un atemptat contra una església a les Filipines

El terrorisme ha tornat a castigar el sud de les Filipines. Aquest diumenge, almenys 20 persones han mort i 81 més han resultat ferides en un atemptat contra una església catòlica a la localitat de Jolo, a uns 1.000 quilòmetres al sud de Manila.

Segons han informat les autoritats locals, s'han registrat dues explosions: una just al moment en què els assistents a la missa sortien de l'església i una altra al pàrquing, quan les forces de seguretat estaven responent a la primera detonació.

La majoria de les víctimes han sigut civils. La xifra total podria incrementar en les pròximes hores, ja que molts dels ferits estan en situació crítica.

La regió de Sulu, al sud de les Filipines, ha sigut una de les més castigades pel terrorisme.

Entre els morts, però, també hi ha com a mínim set soldats que s'havien desplaçat al lloc dels fets després de la primera bomba.

Poc després del plebiscit

L'atac té lloc només uns quants dies després que se celebrés el plebiscit per a la creació d'una regió autònoma musulmana al sud del país, batejada com a Bangsamoro i interpretada com a solució pacífica a més de cinc dècades de conflicte separatista a la zona musulmana de l'illa de Mindanao, al sud de les illes, i que ja s'ha cobrat la vida d'almenys unes 150.000 persones.

Aquesta mesura, reafirmada a les urnes amb un 87% de vots a favor, forma part de l'acord de pau signat el 2014 amb el Front Moro d'Alliberament Islàmic (MILF), el grup rebel musulmà de les Filipines que va renunciar a les seves aspiracions independentistes i a la lluita armada a canvi de governar aquesta regió.

Un grup de militars accedeixen a l'interior de l'església poc després que es produís l'atemptat. / REUTERS

En aquest sentit, l'assessor presidencial de Seguretat Nacional, Jun Esperon, ha relacionat l'atac amb el triomf del plebiscit i ha titllat els autors d'"assassins en massa" a qui no se'ls permetrà "arruïnar les preferències d'una majoria que va apostar per la pau".

El govern promet perseguir els responsables

El govern filipí, que no ha trigat a condemnar "enèrgicament" l'atac, ha promès que "perseguirà fins al fi de la Terra els seus despietats responsables". "Amb aquest acte de terrorisme i assassinat de soldats i civils, els enemics de l'estat han desafiat la capacitat del govern de garantir la seguretat de la ciutadania en aquesta regió. Les forces armades accepten el desafiament i aixafaran aquests maleïts criminals", ha apuntat en un comunicat el portaveu presidencial, Salvador Panelo.

Els militars han acordonat la zona propera a l'església i han extremat la precaució. / REUTERS

Per la seva banda, el cap de l'exèrcit del país, Benjamin Madrigal, ha demanat a la població "calma" i ha assegurat que les autoritats ja han iniciat una missió per capturar els suposats responsables d'aquest atemptat.

Un problema enquistat

A la regió de Sulu hi actuen diversos grups jihadistes vinculats a l'Estat Islàmic, com Abu Sayyaf, Mauto i els Lluitadors per la Llibertat del Bangsamoro Islàmic, responsables de sagnants atemptats a la regió i la principal amenaça del recentment ratificat acord de pau.

I és que des que el polèmic president filipí, Rodrigo Duterte, va signar el 26 de juliol passat la llei que implementa l'acord de pau –ratificada en el plebiscit de dilluns passat–, aquests grups terroristes han comès, sense comptar el d'aquest diumenge, quatre atemptats que s'han cobrat la vida d'una vintena de persones.