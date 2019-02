La fiscalia francesa investigarà insults antisemites en una protesta dels 'armilles grogues'

La fiscalia francesa ha obert aquest diumenge una investigació preliminar pels insults antisemites que el filòsof Alain Finkielkraut va rebre ahir a París per part d’un grup dels anomenats 'armilles grogues'. “Porc sionista de merda”, “que et fotin”, “gran merda”, “França és nostra” i “marxa!” van ser algunes de les frases que el grup de manifestants va cridar al filòsof, amb qui van coincidir al bulevard de Montparnasse, segons imatges publicades per France Info.

Finkielkraut és fill d’immigrants jueus polonesos i s’autodefineix com un “defensor exaltat de la identitat nacional”. Al principi el filòsof va donar suport al moviment dels 'armilles grogues', però últimament ha criticat aquest col·lectiu perquè, justifica, el considera “grotesc”.

La investigació oberta per la fiscalia és per “injúria pública per origen, ètnia, nació, raça o religió”. Finkielkraut, però, ha aclarit aquest diumenge que ell no té cap intenció de presentar una denúncia contra el col·lectiu de manifestants. En canvi, sí que s’ho planteja la Lliga Internacional contra el Racisme i l’Antisemitisme (Licra), segons ha denunciat aquesta entitat a través de Twitter.

Les antisémites crachent sur Finkielkraut parce qu’il est juif comme leurs prédécesseurs avaient lynché Léon Blum le 13 février 1936 parce qu’il était juif. Mardi à 19h, soyons nombreux pour refuser l’ensauvagement des mots, prélude à l’ensauvagement des actes. #casuffit — LICRA (@_LICRA_) 16 de febrer de 2019

L’atac a Finkielkraut té lloc pocs dies després que el govern francès donés a conèixer que els atacs antisemites a París i els seus voltants van augmentar un 74% el 2018 respecte a l’any anterior: se’n van registrar 541, enfront dels 311 de l’any 2017.

El mateix president francès, Emmanuel Macron, va condemnar ahir els insults a Finkielkraut. “Les injúries antisemites de les quals ha sigut objecte són la negació absoluta del que som i del que fa de nosaltres una gran nació. No ho tolerarem”, va escriure a Twitter.

Les injures antisémites dont il a fait l’objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolèrerons pas. https://t.co/WSUTuJmQWX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 de febrer de 2019

Una vintena de partits polítics i associacions han convocat una manifestació contra l’antisemitisme aquest dimarts a París. Aquest diumenge els 'armilles grogues' s'han tornat a manifestar per segon dia consecutiu, però aquest cop per commemorar els tres mesos de mobilitzacions. Les protestes van començar el 17 de novembre passat.