França tanca una cinquantena d'escoles al detectar professors contagiats

Una setantena de contagis per coronavirus detectats ha obligat a tancar una cinquantena de centres escolars, de les 40.000 escoles de primària i de guarderies que van reobrir portes la setmana passada. El percentatge d'afectació en el sistema escolar del país és gairebé anecdòtic, però evidencia que el covid-19 encara circula i la pandèmia continua sent una realitat, malgrat el relaxament de les restriccions. Per al titular d'Educació, Jean-Michel Blanquer, la detecció dels positius i la ràpida resposta és la prova de l'existència d'un "protocol sanitari estricte" i ha volgut incidir en el fet que aquests contagis no poden fer tirar enrere la decisió de la reobertura gradual de les classes, que havia rebut les crítiques d'alcaldes.

A la ciutat de Sens, al centre de França, s'han tancat 25 centres en aquesta primera setmana al detectar-se "un cas" en un adult, ha explicat el ministre, que ha afirmat que en la majoria dels casos els contagis s'han produït fora del centre escolar durant el període de confinament, anterior a la tornada a l'escola. Els contagis s'han detectat entre personal dels centres, tot i que també hi ha almenys dos estudiants.

651x366 Alumnes d'una escola de Bordeus esperant entrar-hi, el dia del reinici escolar / CAROLINE BLUMBERG / EFE Alumnes d'una escola de Bordeus esperant entrar-hi, el dia del reinici escolar / CAROLINE BLUMBERG / EFE

En una roda de premsa, el ministre ha subratllat que el nombre de positius és "un percentatge molt reduït" i ha defensat l'estratègia i el calendari escolar perquè el sistema està "molt atent" per reduir el risc de contagis al mínim. Aquests casos de coronavirus s’han detectat entre supervisors i professors, però també entre nens, com en el cas d’un alumne de CM2 a Niça o un altre a Roubaix.

Blanquer ha dit que espera que les condicions sanitàries permetran "anar més lluny" i que en els departaments que encara estan acolorits en vermell perquè les dades demostren una altra transmissió del covid-19 puguin tornar a obrir les escoles abans de les vacances d'estiu. Entre aquestes regions hi ha la de París, però no serà fins a finals de mes que s'analitzaran les dades epidemiològiques i els criteris tècnics.

A França, el govern ha determinat que a les escoles de secundària, a diferència de les de primària, els alumnes han de portar obligatòriament la mascareta a l'interior del centre i només estan autoritzats a prescindir-ne al menjador.

Aquest dilluns s'hi han reincorporat 185.000 estudiants de 5è i 6è de primària dels departaments que han rebut el semàfor verd, la qualificació de l'executiu a la situació epidèmica positiva que autoritza la relaxació de mesures restrictives durant la desescalada.

A primària, únicament un 30% dels alumnes han tornat a tenir classes presencials, mentre que la resta segueixen les classes des de casa. Al país s'han superat els 28.100 morts amb el covid-19 i continuen havent-hi més de 19.300 persones hospitalitzades, de les quals unes 2.100 estan ingressades a les unitats de cures intensives.