Brussel·les confia que s'obrin fronteres dins tot l'espai Schengen a finals de mes

"És hora d'obrir", ha assegurat, en una entrevista a Euronews, la comissària de l'Interior, Ylva Johansson. I així els hi ha transmès als vint-i-set governs de la Unió Europea en una videoconferència en què els ha demanat que aixequin les restriccions internes a les fronteres de l'espai Schengen a finals d'aquest mes. I, després de la conversa, Johansson s'ha mostrat "confiada" que abans de començar el juliol s'hauran aixecat totes les restriccions frontereres. Tot i això, els Vint-i-set no han pogut acordar-ho formalment, perquè alguns estats consideren que encara no estan preparats per prendre aquesta decisió, segons ha explicat la mateixa comissària evitant donar noms sobre quins estats.

De fet, la majoria d'estats o ja han reobert (totalment o parcialment) o pensen fer-ho a partir del 15 de juny. Els primers a aixecar restriccions tot i que de manera selectiva van ser Àustria, Alemanya i Suïssa, que a principis de maig van permetre la circulació entre els ciutadans dels seus respectius països. Una cosa similar han fet els països nòrdics, amb acords entre Dinamarca, Suècia o Islàndia per moure's lliurement, però a partir del 15 de juny. Sobre la reobertura a altres ciutadans en aquests estats del nord d'Europa encara no han concretat dates. D'altres reobertures prèvies al 15 de juny les han impulsat països com Bulgària, la República Txeca o Croàcia, que també han aixecat restriccions de manera selectiva. El trencaclosques de reconstruir l’espai Schengen

Alemanya (un dels principals exportadors de turistes al sud d'Europa) ha confirmat aquesta setmana que la recomanació als seus ciutadans de no viatjar a altres països deixarà de tenir vigència a partir del 15 de juny. Tot i això, es manté en el cas d'Espanya, amb qui espera arribar a un acord per a finals de juny, perquè la llibertat de moviment sigui recíproca. També França i Bèlgica han anunciat la reobertura a la circulació per a ciutadans de dins de la UE a partir d'aquesta data. Grècia també té aquesta data al calendari per permetre l'entrada de viatgers provinents de fins a 29 països.

Qui s'ha avançat del tot és Itàlia, que aquesta setmana ja ha reobert les seves fronteres a tota la UE per intentar donar una empenta al sector turístic, un dels seus motors econòmics. Suïssa no té previst aixecar del tot les fronteres a tots els ciutadans de Schengen fins al 6 de juliol.

Des de l'inici de la pandèmia, la Comissió Europea ha vist amb preocupació el tancament intern de fronteres a l'espai Schengen, que garanteix un dels béns més preuats de la Unió: la lliure circulació de persones i mercaderies. Des d'un inici, Brussel·les ha apostat per no restringir fronteres com a mesura contra la pandèmia, apostant per altres mecanismes com els controls sanitaris, però els estats van anar tancant-se unilateralment. Per això, per a la reobertura, l'obsessió de la Comissió ha sigut coordinar-ho al màxim, establint diverses guies de recomanacions per establir fases i permetre la circulació, primer per regions i després per països, en estadis similars.

L'altre punt de la reunió és què fer amb les fronteres externes. És a dir, amb les entrades i sortides de persones que no formen part de l'espai Schengen. La proposta de la Comissió Europea en aquest sentit era aprovar una pròrroga de l'actual restricció fins al dia 1 de juliol, però tampoc s'ha decidit. Segons Johansson, hi ha consens que primer s'ha de garantir la completa circulació interna i després aixecar de manera gradual les fronteres externes. Johansson ha explicat que hi ha un ampli consens perquè a principis de juliol comenci una obertura i a allargar l'actual restricció fixada fins al 15 de juny, tot i que amb una pròrroga breu. Brussel·les presentarà una proposta la setmana que ve.