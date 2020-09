El govern del Salvador negocia amb la Mara Salvatrucha a canvi de suport electoral

El govern del president del Salvador, Nayib Bukele, manté negociacions amb la Mara Salvatrucha des que va arribar al poder el juny de l'any passat, amb l'objectiu de reduir les xifres d'homicidis al país i obtenir suport electoral a les eleccions que se celebraran el pròxim febrer, segons una investigació publicada pel diari digital El Faro. A canvi, el govern hauria pactat prebendes per als membres de la mara a la presó. El fiscal general del Salvador, Raúl Melara, ja ha anunciat que obrirà una investigació sobre aquestes suposades negociacions.

"Si nosaltres descobrim legalment, i després de les investigacions que faci la Fiscalia, que hi ha persones que aprofiten per negociar amb bandes, els processarem, no importa qui siguin", ha advertit el fiscal general, que també ha destacat que "al llarg dels anys hem vist l'ús de l'estat com una arma o instrument de negociació amb les bandes".

Durant els últims anys els tribunals al Salvador han obert processos contra diputats, alcaldes o exfuncionaris de govern per suposadament haver negociat favors electorals i la reducció de la violència amb les bandes, a canvi de diners o beneficis carceraris.

Precisament l'actual president salvadorenc, Nayib Bukele, fa referència sovint a aquests processos per criticar els seus adversaris polítics del partit d'esquerra Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional (FMLN) i el dretà Aliança Republicana Nacionalista (Arena). Però, segons la investigació d' El Faro, basada en documents oficials, el seu propi govern estaria implicat en negociacions amb les mares.

Documents oficials

El diari digital explica que el director de Centres Penals, Osiris Luna, i el de Teixit Social, Carlos Marroquín, s'haurien desplaçat diverses vegades a presons de màxima seguretat per reunir-se amb líders de la Mara Salvatrucha. En total hi hauria almenys 14 reunions documentades. Com a prova, el rotatiu aporta documents oficials del mateix govern i assegura que disposa d'informes d'intel·ligència que detallen què es va pactar a les trobades.

Els funcionaris del govern haurien negociat "flexibilitzar el règim de màxima seguretat, derogar lleis i donar als membres de les mares beneficis en cas que el govern aconseguís el control del poder legislatiu després de les eleccions del febrer de 2021", segons diu literalment El Faro. A canvi d'aquestes concessions, els membres de la Mara Salvatrucha, que és la banda amb més integrants del país, s'haurien compromès a reduir la xifra d'assassinats i a "donar suport" al partit Noves Idees, fundat per un moviment impulsat per Bukele. Entre les comunicacions interceptades, n'hi ha diverses en què els líders empresonats de la Mara Salvatrucha demanen insistentment als membres de la banda que estan en llibertat que continuïn "calmats" perquè hi ha diàleg amb el govern.

Bukele ha reaccionat a la informació publicada pel diari digital amb un comentari sarcàstic a Twitter. Segons ha dit, possiblement "algú" va facilitar "informació falsa" als quatre periodistes que signen la publicació. "Ha! ha! ha! De veritat que vaig pensar que sortirien amb alguna cosa com a mínim lògica", ha afegit, i ha exigit que els periodistes aportin proves d'alguns dels "privilegis" concedits als membres de les mares pel govern.

Pueden decir que alguien está gordo o que está flaco...



Lo que no se puede es decirle que está gordo y flaco a la vez, porque sería estúpido.



Nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas.



¿Ahora dicen que les damos privilegios?



Muéstrenme un privilegio. Uno solo. https://t.co/gFA8u8rp1l pic.twitter.com/YHO3uLXBbk — 🇸🇻 (@nayibbukele) September 4, 2020

Abans que El Faro publiqués la seva investigació, alguns analistes ja havien suggerit que el govern podria haver arribat a algun acord amb les mares, ja que s'ha produït una dràstica reducció dels homicidis al país des que Bukele va arribar al poder. El 2020 està sent l'any amb menys assassinats al Salvador des de la firma dels acords de pau. Entre el gener i el maig de l'any passat es van registrar 1.345 homicidis. En canvi, durant el mateix període d'aquest any n'hi ha hagut 519.