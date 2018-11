El 'no' s'imposa en el referèndum d'independència de Nova Caledònia amb una participació rècord

Sense sorpreses, els electors de Nova Caledònia han votat a favor de mantenir-se sota sobirania de França en el referèndum, pactat i vinculant, amb el govern de París. Segons informa la cadena local NC La 1ère, el 'no' s'avança, amb un 90% escrutat, amb el 56,8% dels vots.

La participació electoral ha sigut molt alta, del 79,4%, gairebé 20 punts més que en les últimes eleccions regionals en aquest arxipèlag situat a poc menys de 17.000 quilòmetres de la metròpoli. Els col·legis han tancat de matinada, hora de Catalunya, perquè a causa del fus horari de Nova Caledònia les portes es van obrir dissabte a la nit.

En un discurs des de l'Elisi, el president francès, Emmanuel Macron, s'ha felicitat pel resultat i ha manifestat el seu "orgull" per la convocatòria d'un referèndum inèdit que una part de la societat neocaledoniana demanava des de feia dècades. Macron ha anunciat que el seu govern proposarà a les forces polítiques de l'arxipèlag una reunió les "pròximes setmanes" que es començarà a perfilar demà dilluns amb la visita del primer ministre, Édouard Philippe. "L'únic perdedor és la temptació de menyspreu, de violència; l'únic guanyador és l'esperit de diàleg", ha afirmat el cap de l'estat.

LIVE | Déclaration suite au vote sur l’accession à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. https://t.co/a9rujFoGZ3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 de novembre de 2018

També ha reaccionat el que va ser primer ministre i el president de la missió parlamentària per al referèndum, Manuel Valls, que havia trencat la "neutralitat" institucional del govern francès admetent la seva preferència per mantenir Nova Caledònia a França. A Twitter, l'alcaldable per Barcelona ha assegurat sentir-se "orgullós d'haver participat en l'èxit d'aquest procés" participatiu de la colònia.

Avec une participation exceptionnelle (74%), les calédoniens ont fait le choix clair (60%) de la France. Il appartient désormais à tous, dans le respect de chacun, de construire l’ avenir de la Nouvelle- Calédonie. Je suis fier d’ avoir participer à la réussite de ce processus. — Manuel Valls (@manuelvalls) 4 de novembre de 2018

Malgrat el 'no', els Acords de Nouméa signats el 1998 preveuen la celebració de dos referèndums més: un que es convocaria el 2020 i l'últim el 2022.

L'arxipèlag de Nova Caledònia, situat a la Polinèsia i amb un terç de la població d'origen europeu, és una de les últimes colònies que encara conserva França, que va donar la llibertat a les seves possessions africanes a la dècada dels 60. L'ONU considera el territori com un dels 17 que hi ha a tot el món que cal descolonitzar.