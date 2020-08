Guia per viatjar des d'Espanya en temps de covid-19: les restriccions en 160 països

Si algú encara tenia previst viatjar de vacances a l'estranger o, per obligació, ha de traslladar-se fora d'Espanya, cada vegada ho té més difícil. Més de 160 països han establert restriccions als viatgers procedents d'Espanya a causa del coronavirus, segons l'última actualització realitzada pel ministeri d'Afers Exteriors. Es tracta de més de tres quartes parts del total de països del món. De fet, en l'actualitat gairebé es poden comptar amb els dits de les mans els països que no posen cap inconvenient als viatgers arribats d'Espanya. Alguns d'aquests països són destinacions a les quals possiblement pocs voldrien anar; per exemple, el Iemen, Síria o l'Afganistan.

El pitjor de tot és que la llista augmenta cada dia. Aquest dimecres, sense anar més lluny, dues regions d'Itàlia s’han sumat al llarg reguitzell de territoris que consideren Espanya una zona de risc a causa del gran nombre de rebrots detectats i, en conseqüència, imposen algun tipus de condició als viatgers provinents d'aquest país. Altres països són encara més taxatius: directament han tancat les fronteres amb Espanya. El resultat és que no només els ciutadans espanyols no poden viatjar a l'estranger, sinó que els turistes estrangers difícilment triaran Espanya com a destinació en l'actualitat. Un cop definitiu per al ja castigat sector turístic aquest any.

El ministeri d'Afers Exteriors publica cada dia en el seu compte de Twitter un mapa actualitzat amb els països que imposen restriccions als viatgers arribats des d'Espanya. Aquests països els classifica en tres grups. En primer lloc, els que estableixen algun tipus de prohibició a l'entrada o han suspès les comunicacions aèries o marítimes amb Espanya. Es tracta del grup més nombrós i inclou països dels cinc continents; de fet, gairebé tot l'Àfrica i Amèrica.

El segon grup el conformen els països que imposen alguna modalitat de quarantena, i entre els quals destaquen diversos de la Unió Europea. És el cas del Regne Unit, que ha establert una quarantena de 14 dies; els Països Baixos, que han imposat la mateixa mesura per als passatgers procedents de les províncies de Barcelona, Lleida, l'Aragó i Sòria, i Bèlgica, que també classifica com a zones de risc la capital catalana i la del Segrià, així com l'Aragó i Navarra (i recomana fer una quarantena als que arribin de Girona, Tarragona, País Basc, La Rioja, Extremadura, Sòria, Guadalajara, Castelló, València, Múrcia, Almeria, Balears i Madrid).

L'últim grup són els països que han optat per altres mesures restrictives, com la realització de proves PCR de detecció del virus, entre els quals també hi ha països europeus. Alemanya exigeix el test i una quarantena als viatgers procedents de Catalunya, l'Aragó, Navarra, el País Basc i Madrid, i Àustria demana un certificat mèdic des del dilluns d'10 d'agost, a excepció dels procedents de les illes Balears i les Canàries.

El ministeri d'Afers Exteriors no inclou França en cap dels tres grups de països, però l'executiu francès recomana, des del passat 24 de juliol, no viatjar a Catalunya i, des de la setmana passada, també desaconsella els desplaçaments a l'Aragó. Recomana passar una prova PCR si es torna d'aquests indrets.

Nous territoris

Les regions italianes de l'Emília-Romanya (al nord) i la Pulla (al sud) també han anunciat aquest dimecres nous controls per als residents o turistes que arribin d'Espanya. Estan preocupades per un repunt de casos, amb 400 diagnòstics diaris, particularment importats per joves que tornen de les vacances. En concret, l'Emília-Romanya té previst fer proves a tots els residents que arribin des d'Espanya. Hauran de contactar "immediatament" el departament de Sanitat Pública i se'ls farà una prova en les quatre hores successives. Si el resultat és negatiu no hauran de fer quarantena. Per la seva banda, la Pulla, al "taló" de la bota italiana, imposarà un període de quarantena de catorze dies als seus residents, no pas als turistes, que hagin estat a Espanya.

A quins països no podem viatjar?

Angola

Aràbia Saudita

Algèria

Argentina

Armènia

Austràlia

República de l'Azerbaidjan

Bahrain

Belize

Birmània (Myanmar)

Bolívia

República de Botswana

Brasil

Brunei

Burkina Faso

Cap Verd

Canadà

Xile

Colòmbia

Unió de les Comores

Cuba

Dinamarca

Emirats Àrabs (es permet l’entrada a residents amb autorització i a Dubai s’admeten turistes amb PCR i altres mesures)

El Salvador

Eritrea

Estats Units

Estònia

Filipines

Fiji

Gabon

Gàmbia

Ghana

Guatemala

Guinea Bissau

Guinea Equatorial

Guyana

Hondures

Indonèsia

Iraq

Illes Marshall

Illes Salomó

Israel

Japó

Jordània

Kazakhstan

Kirguizistan

Kiribati

Kuwait

Letònia

Líbia

Lituània

Madagascar

Malàisia

Malawi

Marroc

Maurici

Mauritània

Micronèsia

Moçambic

Namíbia

Nepal

Nicaragua

Níger

Nigèria

Nova Zelanda

Oman

Pakistan

Panamà

Paraguai

Perú

Qatar

República Centreafricana

República Democràtica del Congo

República del Congo

Samoa

Saint Kitts i Nevis

Sao Tomé i Príncipe

Senegal

Singapur

Sri Lanka

Suazilàndia

Sud-àfrica

Sudan del Sud

Surinam

Tailàndia

Tadjikistan

Territoris palestins (les mesures israelianes n’afecten l’accés)

Timor de l’Est

Togo

Tonga

Trinitat i Tobago

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Uruguai

Vanuatu

Veneçuela

Vietnam

Zàmbia

Zimbàbue

A quins països hem de fer quarantena si hi viatgem?



Barbados

Bèlgica (els viatgers procedents de l’Aragó, Navarra, Barcelona i Lleida)

Benín

Bòsnia i Hercegovina

Cambodja

Corea del Sud

Costa de Marfil

Equador

Eslovènia

Etiòpia

Finlàndia

Geòrgia

Haití

Hongria

Índia

Iran

Irlanda

Illes Cook

Nauru

Noruega

Països Baixos (els viatgers procedents de l’Aragó i de les províncies de Barcelona, Lleida i Sòria)

Papua Nova Guinea

Regne Unit

Rússia

Saint Lucia

Seychelles

Suïssa

Tunis

Uzbekistan

Quins països demanen PCR o altres mesures als viatgers?

Albània i Alemanya (test i quarantena)

Antigua i Barbuda, i Àustria (certificat mèdic)

Bahames

Bangladesh

Bielorússia

Camerun

Xipre

Costa Rica

Dominica

Egipte

Grenada

Grècia

Guinea Conakry

Islàndia

Itàlia

Jamaica

Kènia

Laos

Líban

Libèria

Mali

Malta

Moldàvia

Montenegro

República Dominicana

Ruanda

Saint Vicent i les Granadines

Sierra Leone

Somàlia

Sudan

Tanzània

Turquia

Ucraïna

Djibouti