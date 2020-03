El 90% d'homes i dones del món tenen prejudicis masclistes

El sostre de vidre de les dones "afecta totes les esferes de la vida, també dins de casa, i no està construït de vidre sinó dels prejudicis generalitzats contra les dones que mantenen tant els homes com les dones arreu del món". Aquesta és la principal conclusió d'un nou estudi elaborat pel Programa de Desenvolupament de l'ONU (UNDP) en el seu Índex sobre els Costums Socials de Gènere publicat aquest dijous.

L'índex revela que la mentalitat masclista encara està molt arrelada en la societat mundial en ple 2020. De fet, el 90% dels homes i dones del món tenen prejudicis masclistes, segons aquest estudi. Més de la meitat de la població mundial creu que els homes són més bons líders polítics i el 40% creuen que els homes són millors com a executius empresarials.

I encara més: el 28% dels homes i dones del món creuen que està justificat que un marit pegui a la seva dona. Són algunes de les dades que s'han extret d'un estudi que ha cobert 70 països del món, que representen el 80% de la població mundial.

"Hem aconseguit paritat en l'escolarització a primària i hem reduït un 45% la mortalitat infantil des del 1990, però la bretxa de gènere encara és òbvia en altres àrees, particularment en aquelles que tenen a veure amb les relacions de poder", deia el cap de l'oficina de desenvolupament humà de l'UNDP. I n'extreia una conclusió clara: "Avui la lluita per la igualtat de gènere és un tema de prejudicis i mentalitat esbiaixada".

"La feina que ha estat tan efectiva a l'hora d'aconseguir acabar amb les bretxes en salut i educació ara ha d'evolucionar cap a un repte encara més gran: el prejudici profundament arrelat –tant entre els homes com entre les dones– contra una igualtat genuïna. Les polítiques actuals, tot i ser benintencionades, només ens poden portar fins on som ara", afegia també l'administrador de l'UNDP, Achim Steinerl.

I és que encara avui, en ple 2020, en els 194 estats del món només hi ha 10 dones com a caps d'estat o de govern. Als Parlaments del món, només un 24% són diputades. En el món de l'empresa, tres quarts del mateix: menys del 6% dels alts executius de les grans empreses del món que cotitzen en borsa són dones. Això s'afegeix a la bretxa salarial, que encara és superior al 20% de mitjana però que és molt més àmplia en alguns països del món.

Just l'any de 25è aniversari de la Declaració de Pequín, el primer gran esforç de les institucions globals per la igualtat (1995), l'ONU feia servir aquest informe per reclamar als governs del món que posin en marxa una nova generació de polítiques més dirigides a combatre les opinions i creences discriminatòries. Polítiques, per exemple, que utilitzin els impostos per incentivar la implicació equitativa dels homes en la cura dels fills o que animin les dones a entrar en sectors laborals tradicionalment masculins, entre d'altres.