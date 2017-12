Una icona adolescent en les protestes per Jerusalem

Avui fa onze dies que Ahed Tamimi, una activista palestina de 16 anys, està en presó preventiva a Israel, una situació que ha sigut prorrogada en dues ocasions des que aquesta adolescent va ser detinguda la matinada del 18 de desembre juntament amb la seva mare, Nariman, i la seva cosina, Nour, una estudiant de periodisme de 20 anys.

Tamimi pertany a una famosa família d’activistes palestins i ja de petita havia protagonitzat protestes contra l’ocupació israeliana a Cisjordània. A principis de la setmana passada, però, va fer-se viral un vídeo en el qual es veia com la jove colpejava i vexava dos soldats israelians que patrullaven al voltant de la casa de la família, al poblet de Nabi Saleh, al nord de Ramal·lah. La família els acusava de barrar-los el pas, haver tirat gasos lacrimògens dins de la casa i haver trencat diversos vidres.

Menors a les presons israelianes

Ahed Tamimi s’ha convertit en un símbol de les protestes àrabs contra el reconeixement de Jerusalem com a capital d’Israel impulsat pel president nord-americà Donald Trump. Segons un informe de l’Oficina de Coordinació d’Assumptes Humanitaris de l’ONU als territoris palestins, un de cada sis detinguts per Israel durant les dues primeres setmanes de manifestacions han sigut nens. En concret, 63 dels 364empresonats entre el 5 i el 18 de desembre eren menors d’edat.

Segons l’ONG Defense for Children International, els ingressos de menors a la presó militar israeliana d’Ofer, a Cisjordània, s’han doblat des de l’inici de les protestes per Jerusalem. La legislació militar israeliana permet detenir menors palestins a partir dels 12 anys als territoris ocupats. A partir dels 14 anys poden ingressar a presó.

Defense for Children International ha documentat un total de vuit nens ferits des del 6 de desembre. “D’aquests, sis van patir ferides al cap. Tots, excepte un, amb danys potencialment irreversibles, inclosos dos nens que van perdre un ull”, explica l’ONG.

Entre els ferits greus hi ha Mohamed Tamimi, de 15 anys, cosí de l’Ahed, al qual el van haver d’operar dos cops per extreure-li una bala de metall coberta de goma. El jove va resultar ferit per un tret de l’exèrcit israelià el 15 de desembre, tres dies abans de la detenció d’Ahed Tamimi.

El president palestí, Mahmud Abbas, va trucar ahir al pare de l’adolescent, Basem Tamimi, per animar-lo i felicitar-lo pel paper de la seva família en les protestes. Basem va respondre al mandatari que la seva filla és “forta” i que “continuarà fent front a l’ocupació”.

Converses al Caire per la reconciliació entre Hamàs i Fatah

El partit nacionalista palestí Fatah -que governa a Cisjordània- va començar ahir al Caire converses amb mediadors egipcis per abordar la reconciliació amb Hamàs, la força majoritària a Gaza. Des del 2007, els dos territoris palestins no disposen d’un mateix govern, cosa que ha impedit establir una estratègia comuna contra l’ocupació israeliana. Per solucionar-ho, a l’octubre Hamàs i Fatah van signar un històric acord d’unitat que, entre altres coses, posa Gaza sota el govern de l’Autoritat Nacional Palestina, amb seu a Cisjordània. Fatah, però, assegura que Hamàs no ha complert amb els seus compromisos, mentre que els islamistes acusen el govern de Ramal·lah de no pagar als funcionaris. La reunió d’ahir, a la qual no va assistir Hamàs, pretenia acostar posicions i salvar aquests obstacles.