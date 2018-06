La UE busca un pacte d'immigració impossible

Setze líders europeus estan reunits des de les 15.00 h a Brussel·les per intentar trobar "solucions europees" a la qüestió de la immigració abans de la cimera formal prevista per dijous i divendres de la setmana que ve. Sobre la taula hi ha la reforma de la política d'asil i la polèmica proposta de crear centres tancats –dins o fora de la UE– per als refugiats mentre es resolgui la seva petició d'asil.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, necessita amb urgència un pacte sobre la gestió de la immigració a la Unió Europea per salvar el seu govern. La Unió Social Cristiana de Baviera (CSU), soci de govern de Merkel, amenaça de fer caure l'executiu si Alemanya no troba un acord d'immigració que impedeixi als immigrants que arriben a Itàlia o Grècia instal·lar-se a Alemanya.

El president de la CSU i ministre de l'Interior alemany, Horst Seehofer, vol sumar-se a un eix antiimmigració juntament amb Àustria i Itàlia –governs amb presència de l'extrema dreta– amb mesures molt dures contra la immigració. Merkel lluita per trobar un acord més ampli i menys dur, a escala europea, que calmi la CSU.

Les posicions dels estats membres estan dividides: mentre que Alemanya reclama que els immigrants que arriben a Itàlia es quedin a Itàlia, el govern de Giuseppe Conte reclama la solidaritat dels estats membres i vol mantenir el sistema de quotes perquè tots els socis europeus acullin immigrants.

Centres per a refugiats

Els líders de 16 socis –no tots els governs han sigut convidats– també debatran la proposta de crear centres tancats per a immigrants. Algunes capitals, amb el suport de la Comissió Europea, aposten per crear-los fora de la UE, en països del nord d'Àfrica, però finançats amb diners comunitaris. Altres estats membres, tal com van deixar clar ahir Espanya i França, volen crear-los dins de la UE, als països on arriben els refugiats.

En qualsevol cas, a la trobada informal d'avui, convocada per la Comissió Europea, no es prendran decisions sinó que s'avançarà en els debats per trobar un acord definitiu a la cimera formal de la setmana que ve.