Els immigrants de la caravana demanen asil als Estats Units

Els centenars d’immigrants de la caravana de centreamericans que són a la ciutat fronterera de Tijuana, Mèxic, han començat a sol·licitar l’asil als Estats Units. El seu viatge a la frontera, uns 4.300 quilòmetres a peu i fent autoestop, no va ser gens fàcil, però ara creuar-la encara ho serà menys. El president nord-americà, Donald Trump -que ha qualificat la caravana d’invasió- ha enviat 5.900 soldats a la zona per donar suport als guàrdies fronterers i ha restringit el dret d’asil per decret.

Des les eleccions de mig mandat del dia 6, Trump gairebé no parla de la caravana, però el seu govern està determinat a impedir l’entrada d’aquests milers d’immigrants que van iniciar el camí cap a la frontera dels Estats Units des de San Pedro Sula, Hondures, el 12 d’octubre passat. Els immigrants centreamericans hauran de passar la frontera per un accés oficial si volen aconseguir que el govern nord-americà els atorgui l’estatus de refugiats per l’extrema violència i pobresa que viuen als seus països. Així ho preveu el recent decret de Trump. Per tant, s’esperen llargues cues als punts portuaris, especialment als de Tijuana a San Diego, on s’ha dirigit la caravana.

Els primers centenars d’immigrants van arribar el cap de setmana passat i s’espera que els pròxims dies superin la xifra dels 2.000. Molts, emocionats d’haver arribat a la frontera, ficaven el cap entre les reixes del mur fronterer, i alguns fins i tot van enfilar-se al capdamunt de la tanca.

Setmanes d’espera

Els immigrants que ja han començat a sol·licitar l’asil han rebut un número i hauran d’esperar que els cridin per fer una entrevista que avaluarà el seu cas. Actualment els temps d’espera al port fronterer de San Ysidro, a San Diego, és d’entre quatre i sis setmanes, i podria augmentar a mesura que més immigrants de la caravana arribin a la frontera.

La majoria dels centres d’acollida i albergs de Tijuana ja estan saturats. “Continua arribant gent, però no estem preparats per acollir-los”, va explicar a l’agència de notícies Reuters José María García, director de la casa de migrants Joventut 2000. Només a Tijuana gairebé 3.000 persones, molts dels quals mexicans, esperen el seu torn per demanar asil als Estats Units.

D’altra banda, alguns residents a la ciutat s’han mostrat en contra de la presència de la caravana d’immigrants centreamericans i han exigit a les autoritats i forces de seguretat mexicanes més accions per garantir l’ordre a la zona. Una protesta dimecres a la nit es va tornar violenta quan uns immigrants es van enfrontar als veïns.

La caravana d’immigrants, que és més petita que altres onades de refugiats prèvies al sud de Texas o que l’arribada d’haitians a San Diego, posarà a prova la retòrica antiimmigrant de Trump. El mandatari ha criticat durament polítiques com l’anomenada “captura i alliberament” que permet que les persones que busquen asil al país siguin alliberades als Estats Units mentre esperen que es resolgui el seu cas. I ha insistit que vol un canvi en la legislació, tot i que és difícil que ho aconsegueixi perquè el seu partit ja no té la majoria a la cambra baixa després de les eleccions recents.

El departament de Justícia s’ha compromès a enviar més jutges d’immigració a la frontera si cal i ha advertit que presentarà càrrecs contra les persones que entrin il·legalment. Per la seva banda, la secretària de Seguretat Interior, Kirstjen Nielsen, ha explicat que les sol·licituds d’asil es resoldran de manera “eficient i ràpida”. També va assegurar que qualsevol persona que faci afirmacions falses podria ser processada. La taxa d’acceptació de sol·licituds d’asil és del 22%. L’administració nord-americana ha instat els immigrants a acceptar les ofertes d’asil del govern de Mèxic.