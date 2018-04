Un incendi amenaça dos barris de Sydney, la ciutat més poblada d'Austràlia

Un gran incendi amenaça dos barris de Sydney, la ciutat més poblada d'Austràlia, amb uns cinc milions d'habitants. De moment es desconeixen les causes del foc, que ha obligat a mobilitzar fins a 500 bombers.

Els barris afectats per les flames són el de Menai i el de Barden Ridge. Centenars de persones han sigut evacuades després que les autoritats de Nova Gal·les del Sud –l'estat a què pertany Sydney– hagin demanat als veïns que abandonessin les cases i busquessin refugi en un altre lloc.

El foc ha destruït unes 1.000 hectàrees de terreny i encara no hi ha informació sobre el nombre d'edificis afectats. Els bombers treballen amb el suport de 100 camions i 15 aeronaus però, malgrat això, no han pogut evitar el desastre.

Els experts havien advertit fa poc les autoritats australianes sobre l'augment del risc d'incendis a causa de les onades de calor extrem que afecten el país i l'increment de les emissions de diòxid de carboni. La temporada d'incendis a Austràlia varia segons la zona i les condicions meteorològiques. En el cas de l'estat de Nova Gal·les del Sud –la capital del qual és Sydney–, els focs acostumen a declarar-se a la primavera o l'estiu australs.

El pitjor incendi registrat a Austràlia en les últimes dècades va tenir lloc a l'estat de Victòria, al sud-est del país. Hi van morir 173 persones, en van resultar ferides 414 i es van cremar 4.500 quilòmetres quadrats.