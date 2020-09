Primers trets en dècades a la frontera entre la Xina i l'Índia

El conflicte territorial a l'Himalàia entre l'Índia i la Xina s'escalfa i els dos països s'han acusat mútuament aquest dimarts de disparar trets a l'aire, en el que suposa una primera violació de l'acord assolit per evitar l'ús d'armes de foc. La impossibilitat d'accedir a la regió en disputa fa difícil de verificar les accions denunciades per part de dos estats que des de fa mesos es troben en negociacions diplomàtiques per intentar reduir la tensió.

Al juny la tensió va augmentar arran del pitjor incident d'aquest tipus en 45 anys i en què oficialment van morir com a mínim una vintena de soldats indis, a falta que la Xina informés de si la picabaralla -a cops de roca i empentes- ocasionés alguna baixa entre el seu exèrcit. Aquest cop, l'alarma ha sigut per uns trets a l'aire amb intencions "agressives", sense que es conegui quin dels dos bàndols en va ser el responsable.

Els retrets són d'anada i tornada. Segons Pequín, les tropes índies van fer una incursió il·legal a territori xinès, el dilluns 7 de març, i van efectuar trets amenaçadors a l'aire contra les patrulles que vigilen l'anomenada Línia de Control Actual (LAC, per les seves sigles en anglès), la línia fronterera no reconeguda que separa les dues potències nuclears veïnes. El govern xinès va qualificar l'acció de "vil provocació".

Per contra, la versió de Nova Delhi rebutja que l'Índia hagi violat la frontera i, en canvi, relata que va ser l'exèrcit xinès el que es va saltar la històrica prohibició de fer servir armament de foc, segons el protocol signat fa dècades, i per tant el regiment desplegat a la zona també es va veure obligat a prendre "contramesures per controlar i estabilitzar la situació".

Sense trencar la via diplomàtica, els dos països coincideixen a assenyalar que la seva aposta per resoldre aquest conflicte històric, que té el seu origen en el procés de descolonització, és la via diplomàtica, però també admeten que les forces militars són una bona eina per protegir la sobirania territorial. La disputa se centra en regions aïllades de l'Himàlaia. Pequín reclama històricament l'Arunachal Pradesh, controlat per Nova Delhi, que reivindica alhora l'Aksai Chin, administrat pel país veí.

Però més enllà d'accions bèl·liques, amb armes o cops de roc, l'Índia i la Xina han dut també la disputa a terrenys més sofisticats i han mantingut el pols en el sector de les aplicacions de mòbil. Arran de l'incident d'aquest estiu, Nova Delhi va tancar fins a mig centenar d'aplis tan populars com TikTok.