Un any de presó per a dos individus que van fingir ser víctimes de l'atemptat de Bataclan

Yann Abdelhamid Mohamadi va reclamar una indemnització per haver estat víctima de l'atemptat de Bataclan, però en comptes d'una compensació econòmica el que ha rebut és un any de presó. El motiu és que ell mai va ser allà, i segons els tribunals francesos va demanar la indemnització buscant un "potencial benefici econòmic".

El condemnat és propietari del restaurant Casa Nostra, un dels vuit locals que van atacar els jihadistes la nit de la massacre, de manera que semblava probable que fos allà. Però els treballadors del restaurant van afirmar que el seu cap no era allà. De fet, diuen que va arribar més tard. Aquestes afirmacions van ser ratificades posteriorment per la geolocalització del mòbil d'Abdelhamid, que confirmava que mai va ser-hi.

Anteriorment l'estafador ja va ser condemnat a sis mesos de presó per vendre imatges de la tragèdia al diari 'Daily Mail' per uns 50.000 euros, fet que va generar indignació arreu de França per entendre que havia volgut treure benefici econòmic d'una tragèdia que va commocionar el país. El 'Daily Mail' es va defensar dient que van adquirir les imatges perquè eren "d'interès públic" i no "controvertides".

Present a tots els atemptats

El segon condemnat, Serge D., ja va ser reconegut com a víctima a l'atemptat del 1995 a una estació de rodalies de París. En aquesta ocasió va declarar que estava menjant sol al restaurant Le Petit Cambodge quan es va produir l'atac, però no va poder provar-ho de cap manera, així que no va rebre la indemnització corresponent i va ser detingut per possible frau. Finalment, ja en dependències policials, va admetre que havia mentit. Ara els mitjans francesos es pregunten si la seva presència a l'atemptat del 1995 va ser real.

De moment 15 persones han estat condemnades per intent de frau o frau relacionat amb l'atemptat del 2015, segons informa 'Le Figaro'. El 12 de març un home de 29 anys va ser condemnat a tres anys i mig de presó per haver defraudat 77.000 euros del fons per les víctimes del terrorisme.